Marina del Pilar entrega becas del programa ‘Apoyo a Educación Superior’ en Baja California.

Para que más jóvenes en Baja California continúen construyendo su futuro, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la entrega de becas del programa “Apoyo a Educación Superior”, con el que se beneficiará a 3 mil 214 estudiantes de la entidad.
Con una inversión estatal de 8 millones 999 mil 200 pesos, estudiantes en condiciones vulnerables de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), institutos tecnológicos y escuelas normales contarán con un apoyo económico único de 2 mil 800 pesos para la adquisición de insumos escolares.
“Desde el inicio de la administración pusimos algo muy claro: la niñez, las juventudes y las personas en situación de vulnerabilidad serían siempre el centro de nuestras políticas públicas, el centro de nuestras decisiones”, puntualizó la mandataria.
La gobernadora subrayó que esta administración acompaña a niñas, niños y jóvenes en todas las etapas de su formación: con alimentos calientes mediante “Pancita Llena, Corazón Contento” y becas como “Rita Cetina” para primaria y “Benito Juárez” para secundaria, así como apoyos universitarios como “Corazón de Cimarrón”.
Destacó que la educación es el corazón de la transformación y del desarrollo social, económico y humano de la entidad. En estrecha vinculación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que se trabaja en una estrategia integral para ampliar la matrícula y consolidar un sistema de educación superior más incluyente, accesible y con sentido social, mediante la construcción de dos nuevas universidades públicas.
“Hay relevo generacional en México y los jóvenes hoy son tomados en cuenta y también son tomadores de decisiones. Échenle muchas ganas. Yo tengo un secreto en esta vida: poner el corazón por delante. Es mucho más que un eslogan de gobierno; es una forma de vivir”, agregó.
Por su parte, Brenda Yanet Hernández Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, en representación de las y los beneficiarios, agradeció a la gobernadora por no ser indiferente ante la realidad del estudiantado, ya que este apoyo representa un impacto real en su día a día.
“Representa la oportunidad de comprar los libros que nuestra formación exige o simplemente nos garantiza que nuestra única preocupación sea estudiar y aprender, en lugar de angustiarnos por cubrir nuestros gastos. Al entregar este apoyo, nos envían un mensaje muy claro: nuestra educación importa”, expresó.
Marcela Barreras Hernández, rectora de la UPBC, aseguró que este tipo de iniciativas fortalecen la permanencia escolar, impulsan la equidad educativa y favorecen la construcción de una sociedad más justa, incluyente y preparada.
