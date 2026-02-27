Mara Lezama refrenda alianza estratégica con EU en el inicio de las celebraciones de los 250 años de la Independencia de la Unión Americana

Al asistir como invitada al evento realizado en el marco de “Freedom 250”, iniciativa que marca el inicio de las celebraciones rumbo al próximo 4 de julio, fecha en que se conmemoran los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, organizado por el Consulado de ese país en esta ciudad, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reafirmó el compromiso de fortalecer la relación bilateral entre México y la Unión Americana, basada en la confianza, el respeto mutuo y la prosperidad compartida.

Durante el evento, la Gobernadora reconoció el respaldo del Cónsul de Estados Unidos en México, Justen A. Thomas, a quien atribuyó una visión estratégica para consolidar la cooperación institucional y empresarial entre Quintana Roo y el vecino país del norte.

Mara Lezama destacó que cada año más de 7 millones de turistas estadounidenses eligen destinos del Caribe mexicano como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, lo que fortalece la economía estatal, genera empleos y consolida cadenas productivas de largo plazo.

La gobernadora quintanarroense subrayó que la relación entre México y Estados Unidos va más allá del intercambio comercial, al considerarla una alianza estratégica que incluye inversiones en infraestructura turística de clase mundial, colaboración público-privada, conectividad aérea y marítima, así como coordinación en materia de seguridad.

Por su parte, el Cónsul A. Thomas destacó que la colaboración con Quintana Roo es excelente y agradeció al gobierno estatal por recibir y proteger a las y los ciudadanos estadounidenses que visitan la entidad, subrayando que su seguridad es una prioridad fundamental.

Asimismo, reconoció el papel del estado en la promoción internacional de la región de la península de Yucatán, a la que calificó como privilegiada y de relevancia global.

Señaló que es un honor desempeñarse como representante diplomático trabajando de manera coordinada con la Gobernadora Mara Lezama, fortaleciendo una relación bilateral extraordinaria entre Estados Unidos, Quintana Roo y México, basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo.

En el marco de Freedom 250, la Gobernadora aseguró que esta iniciativa es “una oportunidad extraordinaria para profundizar justo en esta cooperación y podemos celebrar la excelencia estadounidense en innovación y liderazgo al tiempo que fortalecemos nuestros lazos económicos”.

“Podemos impulsar proyectos conjuntos en turismo sostenible, energías limpias, desarrollo tecnológico y capacitación profesional”, dijo Mara Lezama. Añadió que se seguirá reforzando la coordinación en materia de seguridad para garantizar que cada visitante viva una experiencia segura y memorable en Quintana Roo, que es y seguirá siendo la casa de millones de amigas y amigos estadounidenses.

“Aquí, hoy celebramos la diversidad que ha hecho fuerte a los Estados Unidos y la hermandad que los une como pueblos vecinos. Y en este camino, en 2026, reafirmamos nuestro compromiso con una relación basada en el respeto y la prosperidad compartida, convencidos de que el futuro será más próspero, más seguro y más libre para todas y todos, cuando México y Estados Unidos trabajan juntos”, expresó la Gobernadora.

La celebración realizada en el marco de Freedom 250 representa la primera ceremonia oficial en una sede consular en México dentro de esta iniciativa, marcando un precedente en la agenda diplomática entre ambas naciones, acto al que asistió la gobernadora Mara Lezama Espinosa como invitada especial.

