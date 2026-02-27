Marina del Pilar celebra récord de inversión extranjera en BC: ‘se transforma en empleo y crecimiento’

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, celebró los resultados del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía que posicionan a la entidad como la cuarta que más inversión de este tipo recibió en el país durante 2025, lo cual, dijo, refleja la fortaleza del estado.

A través de un mensaje en video en redes sociales, Ávila Olmeda celebró el logro en inversión extranjera, y aseguró que éste refleja la confianza de las empresas internacionales en la entidad, resultado de un trabajo sostenido del Gobierno estatal.

Nuestra ubicación estratégica, el talento de nuestra gente y la fortaleza de nuestra industria hacen que empresas internacionales sigan confiando para invertir en nuestra tierra Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California



Baja California es sinónimo de bienestar con desarrollo❤️… Somos el 4.º estado con mayor inversión extranjera en México.🇲🇽



Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía pic.twitter.com/oCOrQXFOSs — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) February 27, 2026

En el mismo sentido, la titular del Ejecutivo estatal aseguró que la inversión extranjera no solo es un número, sino que “se transforma en empleo, innovación y crecimiento”.

Así, destacó que, gracias a la llegada de esta inversión, se consolidarán obras prioritarias como el puerto Punta Colón en Ensenada, cuyo propósito es convertir al estado en “un punto logístico clave en el comercio internacional”.

También, el viaducto elevado en Tijuana, con el cual, aseguró, “mejoraremos la movilidad para locales y turistas que visitan la región”.

Finalmente, Marina del Pilar Ávila agradeció al Gobierno federal por sumar esfuerzos para “impulsar proyectos estratégicos que detonarán nuestro desarrollo”.

Baja California sigue creciendo, atrayendo inversión, generando bienestar y demostrando que desde la frontera norte también se construye el futuro de México. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California



