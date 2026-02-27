Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Acapulco tras polémica por declaraciones

El coronel retirado Eduardo Arturo Bailleres Mendoza presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco, luego de permanecer en el cargo alrededor de un año y siete meses.

La salida del funcionario ocurre en medio de la controversia generada por unas declaraciones que ofreció recientemente, en las que afirmó que “no se puede garantizar al 100% la seguridad en una ciudad”, palabras que provocaron críticas públicas de autoridades federales.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “desafortunadas” las declaraciones del coronel Bailleres y subrayó que el gobierno federal trabaja para “garantizar la paz y la seguridad” en Acapulco, con presencia permanente de la Guardia Nacional y acciones coordinadas con instancias estatales y municipales.

🚨Renuncia el secretario de Seguridad de Acapulco, Eduardo Arturo Bailleres



La alcaldesa Abelina López señaló que era un tema que ya se venía dialogando



Ocurre días después de que el exfuncionario afirmara que “nunca se puede garantizar la seguridad”pic.twitter.com/QXfdjeRvuw https://t.co/xuQUF1S0xK — Azucena Uresti (@azucenau) February 27, 2026

La alcaldesa Abelina López Rodríguez confirmó la destitución del secretario de Seguridad, aunque negó que esta decisión haya sido solicitada por el gobierno federal, y aseguró que el relevo era un tema que ya se venía dialogando desde hace semanas.

Según la presidenta municipal, la decisión responde a la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad para los acapulqueños y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

López Rodríguez añadió que la propuesta para nombrar al nuevo titular de la SSP será presentada ante el Cabildo Municipal, aunque aún no se ha definido oficialmente quién ocupará el cargo.

Aunque el Ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial con detalles del relevo, algunas versiones señalan que el próximo encargado podría ser un enviado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, encabezada por Omar García Harfuch.

La salida de Bailleres Mendoza se genera en un contexto de preocupación por la seguridad pública en Acapulco, tras recientes hechos violentos en el puerto que han mantenido la atención de autoridades y sociedad civil.

