Vinculan a proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo por presuntos vínculos criminales

Vinculan a proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo por presuntos vínculos con el CJNG.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control auto de vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada en contra de 11 elementos de la Policía de Ecuandureo, por su probable responsabilidad en conductas constitutivas de delito.

Los hechos derivan de recorridos operativos implementados tras los disturbios registrados el pasado 22 de febrero en la región de Zamora, donde el personal de la Guardia Civil de Michoacán detectó a los ahora imputados, quienes tenía cerrada la circulación, encapuchados y sin portar insignias oficiales que permitieran su identificación, motivo por el cual fueron sometidos a una inspección.

Durante la diligencia, se logró establecer que los uniformados no estaban dados de alta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como elementos activos. Además, les fueron aseguradas diversas dosis de presunta metanfetamina y parches alusivos a un grupo criminal.

Posteriormente, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso a los 11 detenidos a disposición del agente del Ministerio Público de la FGE, que integró la correspondiente Carpeta de Investigación y judicializó el caso.

En audiencia realizada este día, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, resolvió su vinculación a proceso y determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE refrenda que no habrá impunidad en hechos que vulneren la legalidad y la confianza institucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR