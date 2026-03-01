Fortalecen alianza

Horacio Duarte y PT acuerdan impulsar la transformación en el Estado de México

Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Edomex, se reunió con la bancada del PT en el Congreso local para consolidar el proyecto de bienestar de la Gobernadora Delfina Gómez

Integrantes de la bancada del PT en el Congreso local cierran filas con el proyecto de transformación mexiquense.
Integrantes de la bancada del PT en el Congreso local cierran filas con el proyecto de transformación mexiquense. Foto: Gobierno Edomex
Con el objetivo de coordinar la transformación mexiquense con las diferentes fuerzas partidistas, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, mantuvo una reunión de trabajo con el Diputado Oscar González Yáñez, Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local.

“Dialogamos sobre la transformación que en nuestra entidad está realizando nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y coincidimos en continuar impulsando el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con bienestar para las y los mexiquenses”, señaló Duarte Olivares en sus redes sociales.

Horacio Duarte Olivares y el diputado Oscar González Yáñez durante la reunión de trabajo en Toluca.
Horacio Duarte Olivares y el diputado Oscar González Yáñez durante la reunión de trabajo en Toluca. ı Foto: Gobierno Edomex

Además, dialogó con la Diputada Anaí Esparza y los Diputados Issac Josué Hernández y Ernesto Santillán, quienes integran la bancada petista en el Congreso local, con quienes mencionó está haciendo equipo.

Duarte Olivares explicó en sus redes sociales que la bancada del PT coincide y respalda el liderazgo y proyecto de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Dicha reunión se suma a las que Duarte Olivares ha establecido durante enero y febrero con diferentes actores políticos, reflejando la suma de esfuerzos en el proyecto de transformación de la Gobernadora Delfina Gómez.

