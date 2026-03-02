Anuncia Sectur proyecto de desarrollo turístico e inmobiliario Verona Resort en Mazatlán con inversión de 5 mil mdp

Con una inversión de 5 mil millones de pesos en su primera etapa, se construirá en Mazatlán el proyecto integral de desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel, Verona Resort.

Durante su participación en la conferencia Semanera, junto al gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que con este tipo de proyectos Sinaloa se posiciona como un destino que atrae inversiones turísticas e inmobiliarias de gran nivel.

“Verona Resort es un proyecto integral de desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel diseñado bajo un esquema de 13 proyectos multiusos que integran hotelería, residencial, área cultural, comercial, centro de convenciones y componente educativo, con laboratorios para la conservación y el estudio de especies, así como también una escuela en donde se puedan tomar clases de Turismo, universidad, y a la par estar haciendo prácticas en los mismos hoteles que van a estar ahí”, detalló.

En la primera etapa están contemplados un hotel familiar, de 300 llaves, además de un hotel de lujo wellness de 200 llaves, enfocado en bienestar y turismo premium, una zona residencial compuesta por cuatro torres con 25 departamentos cada una -en total 100 unidades- y un beach club exclusivo frente al mar para huéspedes y residentes. El complejo completo incluirá hoteles adicionales, además de un campo de golf.

La llegada de Verona Resort a Mazatlán es el resultado de las gestiones llevadas a cabo durante la participación de Sinaloa en la Feria de Turismo FITUR realizada en España en el mes de febrero, a donde se acudió con el objetivo de trabajar en temas de atracción de inversión turística.

“Los inversionistas ya pidieron el apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya y están muy contentos de contar con todas las certezas para la realización de este proyecto, lo que significa que el estado de Sinaloa cuenta con las condiciones necesarias para atraer este tipo de inversiones al puerto, corresponde a una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos en su primera fase y una gran generación de empleos que viene próximamente”, enfatizó la funcionaria estatal.

Por su parte, el gobernador Rocha Moya, señaló que se les pidió a los inversionistas la donación de un terreno para construir un complejo de la Guardia Nacional en el puerto de Mazatlán.

“Ya nos dijeron que sí, nos van a donar seis hectáreas y vamos a escoger las que estén más cerca de la mancha urbana, porque la Guardia Nacional es policía y la policía debe de tener proximidad con la gente”, puntualizó el mandatario estatal.

