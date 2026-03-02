Asesinan a balazos a la secretaria de Salud de Atlixtac; Fiscalía de Guerrero inicia investigación

La Fiscalía de Guerrero inició una investigación por el asesinato a balazos de la secretaria de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, ocurrido en la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de Chilapa de Álvarez
En una publicación en redes sociales, la institución indicó que en los hechos violentos también perdieron la vida dos hombres, con lo que las víctimas totales sumaron 3.
Se “inició una carpeta de investigación por los hechos registrados en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde un hombre y una mujer perdieron la vida.”, escribió la Fiscalía de Guerrero en la red social X.
Además, agregó que personal de la institución ya se encuentra en el lugar para realizar las diligencias pertinentes y procesar el sitio del asesinato de la secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero, Jessica Macedonio Saldaña.
Por último, aseguró que va a informar los avances de las investigaciones, en tanto el proceso lo permita.
