Evelyn Salgado entrega apoyos y libros de texto; ‘se trata de dignificar nuestras escuelas’, afirma.

“Refrendamos este compromiso con una educación incluyente, con sentido social, gratuita y de calidad, una educación para la transformación, que no borre nuestra historia, que abrace nuestras lenguas, que fortalezca nuestra identidad”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de apoyos y libros de texto en lengua materna, para escuelas vulnerables de la región de la Costa Chica.

En compañía del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró la importancia de entregar estos beneficios, lo que permitirá fortalecer las capacidades de directivos y docentes, a la vez de garantizar mejores condiciones de enseñanza-aprendizaje. A través de estas acciones, se benefició a 599 escuelas, con la entrega de más de 41 mil bienes, entre mobiliario y equipamiento escolar, que incluye butacas, escritorios, pizarrones, mesas, libreros, herramientas tecnológicas, computadoras, libros de texto, proyectores, impresoras, entre otros.

“No sólo se trata de mobiliario, se trata de dignificar nuestras escuelas, de mejores herramientas para las maestras, para los maestros y de nuevas oportunidades para nuestras niñas y nuestros niños. Queremos que ustedes, quienes son el motor de esta gran transformación, las niñas, los niños y los jóvenes, aprendan sin dejar atrás su lengua, su cultura y sus raíces”, señaló.

En un mensaje a niños, niñas y jóvenes de las instituciones beneficiadas, la gobernadora dijo que seguirá trabajando de manera coordinada para que nadie se quede atrás. Y agregó: “Educar es sembrar futuro y el futuro de Guerrero está aquí, en nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes. El futuro de Guerrero está en las aulas, en las escuelas, en las comunidades, en nuestros pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, y sobre todo, en el corazón tan grande del pueblo de Guerrero”.

En Guerrero, nuestras niñas y niños reciben sus libros de texto en lenguas originarias. 📚✨Un momento que honra nuestra identidad, fortalece nuestras raíces y reconoce la riqueza cultural de nuestros pueblos.



Junto al secretario de la @SEP_mx, @mario_delgado, seguimos… pic.twitter.com/bhfgFnraEo — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 3, 2026

Durante su participación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado enfatizó la importancia de generar las herramientas necesarias para que las niñas, los niños y los jóvenes, puedan ejercer su derecho a la educación. Señaló que hay un gran esfuerzo por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que nadie se quede sin estudiar.

Por ello, se trabajó en la inclusión de estos libros de texto gratuito, donde las lenguas originarias juegan un papel fundamental en el proceso educativo.

A nombre de los beneficiados, el director de la escuela primaria “Eugenio Tapia Vázquez”, Edson Peláez López, expresó su reconocimiento a las autoridades por el apoyo brindado, lo que habla de un compromiso real con las escuelas de Guerrero, particularmente mediante la entrega de estos libros.

Agradeció a la gobernadora por su acompañamiento integral y permanente, sobre todo en los momentos más difíciles. “Podemos afirmar con certeza que en cada dificultad que hemos pasado hemos sentido el respaldo firme y solidario de su administración”, puntualizó.

En tanto, la presidenta municipal, María Rojas Pineda dijo que este es un día histórico en el municipio, porque la entrega de este equipamiento permite dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Y agregó: “Agradezco a la gobernadora por su compromiso con la educación en nuestro estado, en nuestra región y especialmente en nuestros municipios, su liderazgo y visión han sido fundamentales para hacer posible este proyecto”.

Asistieron a este evento la subsecretaria de Educación, Noemí Juárez Pérez; el secretario Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; los alumnos de la Escuela Primaria “El Porvenir”, Aidé Domínguez Nicolás y Marilén Néstor Martínez.

Así como estudiantes y padres de familia del Jardín de Niños “Rosaura Zapata”, el Jardín de Niños “El Porvenir”, Jardín de Niños “María Montessori”, Escuela Primaria Bilingüe “El Porvenir”, Escuela Secundaria Técnica “20 de Noviembre”, Escuela Primaria “Escuadrón 201”, Escuela Primaria “Francisco Sarabia”, sólo por mencionar algunas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR