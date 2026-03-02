Fiscalía de Michoacán confirma arresto de ‘El Congo’, implicado en crimen de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales, detuvo en Apatzingán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto operador de un grupo delictivo relacionado con el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como con la extorsión a productores de aguacate y limón en la región.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y de campo desarrollados de manera conjunta por la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en el marco de una estrategia integral para combatir a generadores de violencia.

Durante el operativo, el presunto responsable fue detenido en compañía de una mujer identificada como Kimberly Guadalupe “N”, de 23 años de edad, quien también fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como operador regional de una célula delictiva con presencia en Uruapan, presuntamente responsable de coordinar actividades de extorsión contra productores agrícolas, además de su probable participación en secuestros y homicidios.

Las indagatorias lo vinculan con la célula señalada por el atentado contra el alcalde uruapense.

Con la información recabada, se desplegó un operativo interinstitucional que permitió su ubicación y captura. Tras ser informados de sus derechos constitucionales, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público competente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instancias federales y estatales para desarticular estructuras criminales, proteger las actividades productivas y garantizar justicia a las y los michoacanos.

FGR