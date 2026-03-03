Cae José Manuel ‘N’ por feminicidio de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Policía de Investigación de la Zona Sur y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, de 24 años de edad, al ser considerado presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de la madre buscadora Rubí patricia “N”.

Los hechos se registraron el viernes 27 de febrero de 2026, cuando una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, en el municipio de Mazatlán. De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, la víctima presentaba lesiones producidas por arma punzocortante, mismas que le ocasionaron la muerte.

Derivado de actos de investigación y trabajos de inteligencia, la Fiscalía de Sinaloa logró establecer la identidad del probable responsable y obtener la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por elementos de esta institución.

José Manuel “N”, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica.

JVR