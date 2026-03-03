Consolida Tamaulipas su transformación educativa

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó los avances alcanzados en materia educativa durante los primeros tres años y medio de su administración, periodo en el cual se han invertido 2 mil 600 millones de pesos, lo que ha permitido que el sistema estatal haya mejorado sus indicadores y fortalecido su posición a nivel nacional, en rubros como la educación superior, en donde Tamaulipas está entre los primeros lugares nacionales en absorción, cobertura y posgrados.

“Más de dos mil millones de pesos hemos invertido en poco más de tres años y medio, esto mediante la suma de esfuerzos entre el gobierno federal a través de La Escuela es Nuestra”, además de lo realizado a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, puntualizó el mandatario que ofreció una conferencia de prensa acompañado funcionarios de educación.

Manifestó que los indicadores educativos en Tamaulipas reflejan avances significativos, especialmente en el nivel medio superior. El abandono escolar se redujo de 8.7 a 6.1 por ciento, mientras que la eficiencia terminal aumentó de 67.6 a 77.8 por ciento. Asimismo, el índice de reprobación disminuyó de 10.4 a 7.5 por ciento. En materia de absorción, secundaria pasó de 88.8 a 94 por ciento, y en media superior el indicador creció de 90.9 a 104 por ciento, lo que evidencia una mayor incorporación de estudiantes a este nivel educativo.

TAMAULIPAS, 3 LUGAR NACIONAL EN COBERTURA DE EDUCACIÓN

También destaca que en 2025 Tamaulipas alcanzó el tercer lugar nacional en absorción en educación media superior, con 98.7 por ciento, y también se ubicó en la tercera posición nacional en cobertura de educación superior, incluyendo posgrado, al registrar un 37.6 por ciento, consolidando así su avance en el contexto educativo del país.

Durante el ejercicio de diálogo para dar cuenta de a las y los ciudadanos, Villarreal Anaya se refirió a las acciones para “mover a Tamaulipas en la posición nacional y en comportamiento de los indicadores más importantes”, que incluyen tres rubros sustantivos: construcción de nuevos espacios, rehabilitación para dignificar los planteles y el equipamiento.

ENTREGA GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES

En el rubro de acciones compensatorias, el gobernador destacó la entrega gratuita de uniformes a casi 50 mil estudiantes de educación básica por ciclo escolar en municipios focalizados, que en tres años suman más de 153 millones de pesos, además de un millón 652 mil 257 paquetes de útiles escolares entregados con una inversión de más 792 millones de pesos en lo que va de su administración, lo que además de apoyar la economía familiar, fomenta identidad e igualdad en las aulas.

En materia de becas, calificó como un acto de justicia la reactivación y ampliación de estos apoyos, a los que se suma una inversión federal anual de 2 mil 817 millones de pesos para 2026, canalizada principalmente a través de los programas Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Rita Cetina, esta última impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

EL 100 % DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ZONAS RURALES CON INTERNET

Asimismo señaló que el avance en conectividad es histórico y que actualmente el 100 por ciento de las escuelas de educación básica en zonas rurales cuentan con servicio de internet y equipamiento, “y vamos muy adelantados, arriba del 85% por ciento en zonas urbanas, objetivo que quedará cumplido antes de concluir la presente administración”.

En cuanto a la calidad educativa, destacó la implementación de la evaluación “Tamaulipas Aprende”, que ahora aplica al 100 por ciento de los alumnos de tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria, además del interés en garantizar aprendizajes fundamentales para las y los niños, al llegar a tercer año de primaria cuenten con habilidades sustantivas en lectura, escritura y pensamiento lógico.

RECONOCE AL MAGISTERIO TAMAULIPECO

Villarreal Anaya resaltó el diálogo y reconocimiento al magisterio tamaulipeco, representado por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: “hemos entregado mil 800 nuevos nombramientos a lo largo de esta administración, para cubrir todo el espectro de trabajadores de la educación, desde docentes frente a grupo, directivos de planteles o conserjes”.

Durante la conferencia de prensa, tomaron la palabra el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación; Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE y Julio Martínez Burnes, director del COTACYT, quienes hicieron un desglose puntual de las acciones e inversiones.

