Recibe Gobernador Salomón Jara pliego petitorio del Frente Popular Revolucionario

En un marco de respeto e institucionalidad, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz recibió el pliego petitorio del Frente Popular Revolucionario (FPR), al que se comprometió atender de manera efectiva.

Al escuchar las propuestas y necesidades del FPR, el Mandatario estatal aseguró que dará atención prioritaria a las demandas laborales y administrativas de esta organización a través de diferentes mesas de trabajo a partir del 2 y hasta el 8 de marzo.

“Las luchas del Frente Popular Revolucionario son legítimas, justas, nacidas de la movilización social, la búsqueda de justicia e inclusión para los pueblos indígenas y los sectores populares de nuestro estado. No hay forma en la que la desigualdad pueda cambiar si no es desde la lucha con nuestros pueblos”, destacó Salomón Jara Cruz .

Durante este encuentro con sindicatos, organizaciones, autoridades y representantes de las comunidades, Salomón Jara Cruz garantizó el reconocimiento político y respeto institucional del FPR, el alto a la minimización de la pluralidad sindical y el cumplimiento de los acuerdos en mesas de trabajo en tiempo y forma.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego) Jesús Romero López informó que ya están agendadas las mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Comisión Estatal Forestal, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Policía Vial Estatal.

Por su parte la comisión política del FPR agradeció la apertura y el respeto del Gobierno del Estado y reconoció la disposición del Ejecutivo estatal para brindar soluciones que beneficien a la base trabajadora y las comunidades.

