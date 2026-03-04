Fiscalía de Guerrero ejecuta órdenes de cateo en Taxco de Alarcón

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro), ejecutó órdenes de cateo en inmuebles habilitados como establecimientos comerciales, presuntamente relacionados con actividades ilícitas, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

Durante las acciones se aseguró lo siguiente:

4 inmuebles.

Maquinaria y equipo industrial, aparentemente destinados al embotellado de bebidas.

Equipo presuntamente utilizado para tratamiento y almacenamiento de líquidos.

Máquinas embolsadoras, así como material de empaque y etiquetado con impresiones de marcas de alimentos.

Cajas de cartón con huevo en su interior.

Cajas de bebidas endulzadas, agua, electrolitos, cerveza y otras bebidas alcohólicas.

03 vehículos: una cuatrimoto, un sedán y una camioneta tipo pickup.

Equipo de cómputo e impresión.

$11,070.00 (once mil setenta pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, al interior de inmueble fueron localizadas siete personas las cuales fueron presentadas y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de actuar con firmeza y coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia, con estricto apego al debido proceso.

