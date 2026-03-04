Guerrero dentro del eje estratégico en el Plan Carretero Nacional de la SICT

Informe del titular del SICT en la Mañanera del Pueblo.

Como resultado de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante el Gobierno de México, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentaron los ejes prioritarios de infraestructura carretera a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que contemplan obras estratégicas para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de Guerrero.

El estado de Guerrero forma parte de los ejes carreteros prioritarios del Gobierno de México, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina al presentar los avances del programa nacional de infraestructura carretera.

Las obras y proyectos fortalecen la conectividad de Guerrero con los estados de Oaxaca, Morelos, Puebla y el Estado de México, en un corredor que suma 2,485 kilómetros entre tramos concluidos y en proceso con una inversión superior a los 113 mil millones de pesos.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Resultado de las gestiones realizadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para el 2026, la SICT ejecutará 112 kilómetros de obras en distintos puntos carreteros entre Guerrero y Puebla; de ellos, 63 kilómetros corresponden a Guerrero y 49 a Puebla, con una inversión total de 3 mil 148 millones de pesos.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la carretera Cuautla–Tlapa, que tiene un importante avance, considerada estratégica para mejorar la movilidad y detonar el desarrollo económico en la región de La Montaña.

En la carretera costera que conecta Salina Cruz con Zihuatanejo, el año pasado se atendieron ocho puentes y dos tramos entre Huatulco y Pochutla.

Para este año se intervendrán 37 kilómetros adicionales en Oaxaca, fortaleciendo la conectividad del corredor turístico del Pacífico.

Respecto a la carretera Toluca–Zihuatanejo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizaron trabajos de Toluca a Tejupilco, y este año se avanzará hacia Temascaltepec hasta el kilómetro 25, con una meta de 38 kilómetros.

Este proyecto es considerado uno de los más ambiciosos del sexenio, al consolidar una conexión directa entre el centro del país y la costa guerrerense, impulsando el turismo, el comercio y la integración regional.

