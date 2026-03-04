Tere Jiménez se reúne con Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en favor del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

Durante el encuentro, coincidieron en la necesidad de consolidar acciones que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y garanticen a la ciudadanía instituciones sólidas, cercanas y eficientes.

Tere Jiménez reafirmó que en Aguascalientes se continuará trabajando de manera coordinada con los distintos poderes y niveles de gobierno para consolidar un estado seguro, justo y con oportunidades para todas y todos.

