Anuncia Marina del Pilar nuevos estímulos fiscales para microempresas en toma de compromiso de Coparmex Tijuana

Baja California fortalecerá el apoyo a las microempresas con nuevos estímulos fiscales dirigidos a facilitar la generación de empleo formal y respaldar a quienes impulsan la economía local, anunció la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda durante la toma de compromiso de la presidenta y del Consejo Directivo de Coparmex Tijuana.

Ante los organismos empresariales, la gobernadora Marina del Pilar, explicó que este estímulo se aplicará al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y permitirá que las microempresas accedan a beneficios adicionales de acuerdo con su tamaño y número de trabajadores.

“Hoy damos un paso más, un paso decidido, en favor de las microempresas. Porque si la MiPyme es el motor, la microempresa es el corazón: la tienda, el taller, la estética. Por eso, he instruido el ajuste al Decreto de Estímulos para que las microempresas y emprendedores tengan un beneficio mayor”, declaró la gobernadora de Baja California.

Los negocios que cuenten de uno a cinco empleados tendrán un estímulo del 50 por ciento, lo que significa que pagarán una tasa efectiva de 2.13 por ciento. Aquellas empresas con seis a diez trabajadores tendrán un estímulo del 35 por ciento, con una tasa de 2.76 por ciento, mientras que para las empresas de 11 a 50 trabajadores se mantendrá el estímulo vigente del 29 por ciento, detalló.

La gobernadora Marina del Pilar explicó que esta medida representa un beneficio anual estimado de 70.5 millones de pesos en apoyo al sector microempresarial, con el objetivo de fortalecer la formalidad, sostener empleos y generar mayores oportunidades de crecimiento para los pequeños negocios.

“Este gobierno seguirá apostando por quienes generan empleo, pagan nómina y todos los días trabajan para sacar adelante a Baja California. Apoyar a quienes emprenden y emplean es una inversión inteligente para el presente y el futuro de nuestro estado”, afirmó Marina del Pilar,.

La gobernadora Marina del Pilar dio la bienvenida a la nueva presidenta, Elisa Ibáñez Aldana, destacando que por primera vez en 66 años una mujer asume este cargo. Asimismo, refrendó la importancia de mantener un diálogo permanente entre el sector empresarial y el gobierno, al presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez.

