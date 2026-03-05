Cancela Gobierno de Jalisco incremento a 14 pesos de la tarifa de transporte público

Se mantiene la tarifa de 5 pesos para las y los estudiantes

Con el objetivo de privilegiar la escucha, el diálogo y el consenso con la ciudadanía, el Gobierno de Jalisco anunció la cancelación del incremento a 14 pesos de la tarifa del transporte público.

A partir del 1 de abril, todos los usuarios pagarán 11 pesos por pasaje, independientemente del método de pago que utilicen; será el único ajuste tarifario en el sexenio.

“Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo, y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única, con las Tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo”, afirmó Pablo Lemus.

Además, se mantiene la tarifa de 5 pesos para las y los estudiantes del estado, quienes podrán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y kardex académico.

“Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la UdeG o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más. Para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el kardex”, explicó Pablo Lemus.

Se mantendrán los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, para mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes acreedores.

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado.

“Para quienes ya la obtuvieron, tienen en sus manos una herramienta muy útil, que además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas; y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado”, agregó Pablo Lemus.

Pablo Lemus explicó que la decisión irá de la mano con acciones concretas para continuar con el crecimiento, conexión y consolidación del sistema de transporte público de Jalisco, con un servicio digno, accesible, eficiente y moderno.

“En mis casi once años gobernando he aprendido que cuando alguien toma decisiones, es fundamental saber escuchar. Todo este tiempo, he privilegiado el diálogo y el consenso por encima de la confrontación, porque hacerlo permite calibrar cuando es necesario (...) Próximamente seguiremos con más buenas noticias”, destacó el Gobernador de Jalisco.

Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.



Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril… pic.twitter.com/qAHOmracid — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

