Mazatlán se afianza como un destino clave para la realización de eventos internacionales

Mazatlán continúa consolidándose como un destino preparado para recibir grandes espectáculos que generan movimiento económico y fortalecen la actividad turística del estado, aseguró la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, al anunciar la presentación del cantante Chayanne en el puerto, el próximo 2 de mayo en el Estadio El Encanto, como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañada por Luis Roberto Ontiveros, director de Pacífico Fondo Empresarial y Ernesto Mellado Palafox, coordinador de Turismo del Gobierno de Mazatlán, en representación de la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, la funcionaria estatal resaltó que para la Secretaría de Turismo de Sinaloa es muy importante impulsar eventos que fortalezcan la proyección de los destinos y que, al mismo tiempo, generen beneficios económicos para la comunidad.

“El concierto de Chayanne, que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en el Estadio El Encanto, representa un evento de gran relevancia para Mazatlán y para Sinaloa, al tratarse de un espectáculo internacional con una importante capacidad de convocatoria”, afirmó Mireya Sosa Osuna.

Se estima una asistencia cercana a 25 mil personas, lo que proyecta una derrama económica aproximada de 12 millones de pesos, derivada de la actividad que se genera en hospedaje, restaurantes, transporte y diversos servicios turísticos.

Eventos como este, agregó, contribuyen a fortalecer la oferta turística de Mazatlán, complementando sus atractivos naturales, su riqueza cultural y la calidad de su infraestructura turística.

“Desde el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguimos trabajando para impulsar eventos que posicionen a Sinaloa como un destino dinámico, competitivo y con experiencias para todos los públicos”, enfatizó.

Por su parte, el director de Pacífico Fondo Empresarial señaló que el cantante puertorriqueño Chayanne ofrecerá un espectáculo de primer nivel con producción escénica de gran formato y un repertorio que incluye sus más grandes éxitos.

“Chayanne es una de las estrellas latinas más importantes en la historia de la música y estamos muy contentos de traer este esfuerzo a Mazatlán el 2 de mayo en el estadio El Encanto. Va ser el concierto número 48 de una gira de 50 conciertos que realiza Chayanne en México. Después de Mazatlán, irá a la Ciudad de México y se despide en Querétaro”, explicó.

Resaltó que se trata de una oportunidad única para ver en plenitud a uno de los más grandes artistas latinos en México.

El concierto tendrá dos horas de duración, iniciando a partir de las 9:00 de la noche y las puertas del Estadio El Encanto se abrirán desde las 18:30 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR