Gobierno de Oaxaca respalda a comerciantes tras incendio en Punta Zicatela

El Gobierno de Oaxaca informó que brinda acompañamiento y respaldo a comerciantes y prestadores de servicios turísticos afectados por el incendio registrado la mañana de este viernes en Punta Zicatela, en Puerto Escondido.

A través de un comunicado, la administración estatal señaló que distintas dependencias activaron acciones de apoyo para atender la emergencia y contribuir a la recuperación de las personas afectadas.

Autoridades realizan labores tras incendio en zona turística de Zicatela. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Entre las medidas implementadas, la Policía Vial Estatal realizó cortes de circulación en las calles Héroes Oaxaqueños y Nuevo León, además de instalar puestos de hidratación para las personas que participan en las labores de atención del siniestro.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) lleva a cabo la cuantificación y verificación de daños, así como el retiro de material inflamable y levantamiento de escombros, de acuerdo con lo informado por las autoridades en el documento.

En tanto, Bomberos y la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN) apoyan con pipas para el abastecimiento de agua, con el objetivo de fortalecer las labores de control y limpieza en la zona.

Asimismo, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) mantienen acompañamiento con comerciantes y prestadores de servicios turísticos, a fin de respaldarlos en el proceso de recuperación de sus actividades, se indicó en el comunicado.

am