Jalisco y Gobierno federal garantizan seguridad durante Mundial de Futbol 2026.

Para garantizar condiciones de vigilancia y orden antes, durante y después de la realización del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco colabora con autoridades federales en el marco del Plan Kukulkán, en el que participan más de 99 mil efectivos en las tres sedes mundialistas del país: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En Guadalajara, se desplegarán alrededor de 17 mil 625 efectivos exclusivamente para el Mundial de Futbol 2026 y las instalaciones objetivos, además de utilizar siete aeronaves, vehículos equipo y una serie de insumos que conformarán el agrupamiento de defensa en Jalisco.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, afirmó que el estado está de pie y seguro para los visitantes quienes, además de acudir a la capital Guadalajara, tendrán la oferta turística para visitar Tapalpa, Puerto Vallarta y Tequila, entre otros puntos turísticos de la entidad.

“Tenemos una extraordinaria coordinación con el Gobierno Federal durante el Mundial de Fútbol, vamos a seguir con esa coordinación. Todo el sexenio hemos tenido una extraordinaria comunicación y trabajo conjunto para la seguridad del Mundial”, declaró Lemus Navarro.

Durante la Conferencia del Pueblo, realizada en el municipio de Zapopan y encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, expuso la conformación del Plan Kukulkán.

El plan, que garantizará la protección de millones de visitantes al país, es coordinado por el Gobierno de México, que además integra la participación de más de 20 instancias federales, la suma de autoridades estatales y municipales de las tres entidades, entre ellas Jalisco.

El Secretario mencionó que contempla mecanismos de cooperación entre los países sedes, Estados Unidos de América y Canadá, y la propia organización de la FIFA, para fortalecer el intercambio de información, planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

“De manera específica, en Jalisco se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estadio, también en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquema de protección para delegaciones y asistentes”, indicó Omar García Harfuch.

El General Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, señaló que se tiene como reto mostrar un México confiable y en concordancia con el Plan Kukulkán.

Informó que el Estado contará con una estrategia integral de seguridad en la que participarán más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, 55 mil agentes de Seguridad Pública, 24 aeronaves tácticas, 33 drones de vigilancia y monitoreo y más de 300 vehículos de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; también con la coordinación de la Estado Unidos y Canadá.

El operativo suma equipos policiales, tácticos, fuerzas armadas, tecnologías, aeronaves, sistema antidrones sin precedentes para la protección de mandatarios, delegaciones de fútbol extranjeras, visitantes y locales.

En Guadalajara, dijo, se establecerán dispositivos de forma particular para aeropuertos, hoteles, zona de entretenimiento, estadios y el Fan Festival.

Por otro lado, el dispositivo general circuncidará cada mancha urbana representada por seguridad lejana interna y externa.

En tanto, el Almirante Ramón Lara Romero, Comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026, detalló que la Fuerza de Tarea de la Copa Mundial, de la Marina Armada de México, coadyuva para la prevención, identificación y mitigación de cualquier riesgo amenaza de personas y el espacio aéreo y aguas territoriales del mar mexicano.

En la presentación estuvieron presentes Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

