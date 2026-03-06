Sistema de movilidad por cable en Puebla, mejor infraestructura y más turismo: ASETUR

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el fortalecimiento de la infraestructura turística en Puebla, particularmente el proyecto del Sistema de Movilidad por Cable, permitirá ampliar la conectividad y mejorar la experiencia de visitantes nacionales e internacionales.

Durante la inauguración de la 67 Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), la funcionaria federal detalló que este sistema contará con más de 10 kilómetros de recorrido y estaciones con vocación turística que facilitarán el acceso a zonas culturales, gastronómicas y patrimoniales de la entidad.

El gobernador Alejandro Armenta Mier detalla el impacto económico del nuevo sistema de transporte en los 12 Pueblos Mágicos del estado. ı Foto: Gobierno Puebla

Reconoció a Puebla como “una joya turística de México” y destacó el avance en el desarrollo del turismo comunitario y de los 12 Pueblos Mágicos, de los cuales más del 70 por ciento se encuentran entre los más consolidados del país; por ello, subrayó que esta obra, impulsada por el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, contribuirá a que las y los visitantes conozcan de manera más accesible la riqueza histórica, cultural y gastronómica del estado.

Al reconocer la anfitrionía del gobierno poblano y destacar que estas asambleas permiten consolidar acuerdos estratégicos para fortalecer al turismo como una de las principales actividades económicas del país, el presidente de ASETUR, Bernardo Cueto Riestra, comentó que proyectos como el Sistema de Movilidad por Cable representan una inversión que mejora la conectividad y genera mejores condiciones para que visitantes nacionales e internacionales conozcan la riqueza cultural y natural del estado.

Por su parte, el secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, subrayó que las iniciativas de movilidad turística consolidan a Puebla como un destino innovador y fortalecen la colaboración regional, al tiempo que reconoció la política turística impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, para posicionar a México entre los países más visitados del mundo.

En este marco, el gobernador Alejandro Armenta Mier dio la bienvenida a las y los titulares del sector turístico de todo el país y puntualizó que Puebla comparte con el resto de las entidades la riqueza cultural, gastronómica y natural que distingue a México ante el mundo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, junto al gobernador Alejandro Armenta durante la 67 Asamblea de ASETUR en Puebla. ı Foto: Gobierno Puebla

Destacó que su administración impulsa una estrategia turística articulada con la federación y con los estados para posicionar al país en los principales mercados internacionales. Asimismo, reconoció el liderazgo de la Secretaría de Turismo y el trabajo coordinado de ASETUR, para fortalecer la promoción turística nacional y visibilizar la grandeza de México.

Armenta Mier coincidió en que, al ser Puebla el punto de encuentro del turismo nacional, con la presencia de las y los secretarios de las 32 entidades del país, la coordinación entre estados y la federación permitirá impulsar el desarrollo económico, el bienestar social y proyectar la riqueza cultural del país ante el mundo, en seguimiento con la política turística del gobierno, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico del estado, Carla López-Malo, destacó que Puebla vive un momento de consolidación turística gracias al impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha posicionado al sector como motor de desarrollo económico y bienestar social. Como resultado, la entidad se ubica actualmente en el cuarto lugar nacional en llegada de turistas a cuartos de hotel, además de fortalecer la atracción de eventos nacionales e internacionales y la promoción de rutas y experiencias turísticas.

Durante la asamblea también se abordaron temas clave para el fortalecimiento del sector, como la estrategia de promoción turística para 2026 y 2027, la coordinación rumbo al próximo Mundial de Fútbol y la implementación de mecanismos que faciliten la llegada de visitantes internacionales, entre ellos la digitalización de trámites migratorios. Asimismo, se destacó que Puebla se prepara para ser sede del Tianguis Turístico 2027, evento que permitirá proyectar la riqueza cultural y económica del estado ante el mundo.

am