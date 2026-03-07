Gobierno de Sinaloa brindó apoyo a 14 sinaloenses que se encontraban como turistas en Medio Oriente para su retorno

Los 14 ciudadanos sinaloenses que se encontraban en un viaje de turismo en Medio Oriente y que estaban experimentando dificultades para su retorno a México, lograron llegar a Mazatlán, tras una serie de gestiones del Gobierno del Estado y de las autoridades diplomáticas, que permitieron facilitarles trámites, cubrir algunos gastos, encontrar rutas de regreso y contar con apoyo de un traductor árabe, confirmó este viernes el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Los estuvimos atendiendo paso a paso, desde que salieron de allá los apoyamos, les hicimos apoyos especiales para efecto de que tuvieran su visa, los que llegaron a Egipto, porque a Egipto llegaron por barco, pero caminar un extranjero por tierras egipcias necesita visa. Nosotros estuvimos atentos de todo y les ayudamos a resolver todo eso. Ya están acá, ya me han pedido que quieren verse conmigo y los voy a ver con mucho gusto”, precisó Rubén Rocha Moya.

Ayer por la tarde, durante su arribo al aeropuerto de Mazatlán, Arcelia Loaiza, una de las viajeras, expresó a nombre del grupo su agradecimiento por el enorme respaldo que las autoridades sinaloenses les brindaron.

“Se puso en contacto Gobierno del Estado con nosotros, nos abrieron muchas puertas y pues afortunadamente ya estamos aquí, después de cuatro días, pues ya logramos estar aquí en Mazatlán”, detalló.

Arcelia Loaiza expresó además su agradecimiento a las diversas autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los apoyaron en todo momento para terminar con la incertidumbre que estaban viviendo ante el cierre del espacio aéreo en esa región y especialmente señaló que Gobierno del Estado de Sinaloa los enlazó con un funcionario que domina el idioma árabe, lo que les fue de gran ayuda ante las dificultades que tenían para comunicarse.

“Súper complicado, ni a señas ni nada, entonces, afortunadamente la persona que nos contactó de Gobierno del Estado sabe hablar árabe y era así como ‘estoy aquí, ayúdame’ y ya pasábamos el teléfono y él nos ayudaba en todo momento. Adicional nos contactó la embajada de allá de Egipto”, explicó.

Cabe destacar que 6 de los 14 sinaloenses recibieron apoyo para salir vía marítima (ferry) desde el puerto jordano de Áqaba hacia el puerto de Sharm el-Sheij, Egipto, desde donde realizaron diversas conexiones aéreas hasta llegar al puerto, mientras que las 8 personas restantes optaron por salir por vía aérea hacia Casablanca, Marruecos, trasladándose posteriormente a Madrid, España, hasta arribar finalmente a tierras sinaloenses.

