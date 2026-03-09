Promueven en Yucatán experiencias de turismo wellness.

Con el propósito de posicionar a Yucatán como un destino destacado en el segmento de turismo wellness, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) presentó la estrategia Maya Wellness Weekend, una iniciativa que se llevará a cabo por primera vez del 20 al 22 de marzo, con motivo del equinoccio de primavera.

En conferencia de prensa, la directora general de la Secretaría Técnica de Inteligencia Turística, Margarita de Abril Navarro Favela, y la directora de Estrategia, Dulce María Tur Rodríguez, ambas de Sefotur, destacaron la importancia de sumar esfuerzos para impulsar nuevas experiencias y visibilizar las actividades de bienestar que ya se realizan en la entidad.

Durante el encuentro, se convocó a las y los prestadores de servicios turísticos a participar con actividades especiales que puedan ser promovidas durante ese fin de semana, con el fin de integrar una agenda diversa para las y los visitantes que buscan bienestar y conexión con la naturaleza.

TE RECOMENDAMOS: Edomex Desaparece matrimonio de 62 años tras salir de su casa en Tlalnepantla

La iniciativa forma parte del impulso al desarrollo turístico que promueve el Gobernador Joaquín Díaz Mena, con una visión enfocada en diversificar la oferta del estado y dar valor a su riqueza cultural, natural y espiritual. Maya Wellness Weekend busca promover a Yucatán como un destino para el bienestar integral, inspirado en la cultura maya, que fomenta el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Como parte de la estrategia, en distintas reuniones informativas se ha convocado a prestadores de servicios a sumarse. Actualmente, 15 empresas se encuentran registradas y preparan actividades abiertas al público del 20 al 22 de marzo, en centros turísticos de Mérida y del interior del estado.

La lista de prestadores de servicios permanece en proceso de integración y actualización, y se podrá consultar en las redes sociales de Sefotur para conocer la geolocalización de las y los participantes, a fin de que las personas usuarias puedan elegir la experiencia y el sitio donde deseen disfrutarla.

Asimismo, se suma a esta iniciativa Karla Barajas, creadora de contenido especializada en el ámbito wellness, quien, tras su paso por Yucatán, compartirá videos, fotografías y recomendaciones de los productos turísticos de este segmento.

Entre las acciones programadas destaca una jornada de actividades prevista para el 21 de marzo en el cenote Zací, en Valladolid, organizada por Sefotur en coordinación con la Dirección de Turismo Municipal, con la participación de aliados del sector, quienes conocerán el sitio y contribuirán a su promoción como destino.

De esta manera, Sefotur busca extender los beneficios de la actividad turística a todas las regiones del estado, mediante la promoción de experiencias auténticas y sostenibles que enriquezcan la vida de visitantes y habitantes de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR