Tere Jiménez inaugura Laboratorio de Inteligencia Artificial en el CECYTEA de Rincón de Romos

En una muestra más de su impulso a la innovación educativa y al desarrollo tecnológico, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) de Rincón de Romos.

Con esta nueva infraestructura, las y los alumnos de ese plantel tendrán acceso a herramientas tecnológicas que fortalecerán sus habilidades digitales, lo que a su vez les abrirá más y mejores oportunidades profesionales y laborales.

“Necesitamos que nuestros jóvenes estén cada vez más preparados para enfrentar los retos del futuro. Queremos que compitan con el mundo y que lleguen tan lejos como se lo propongan, y para lograrlo tienen que luchar y no darse por vencidos para construir sus sueños”, les dijo la gobernadora Tere Jiménez.

Jorge Saucedo Gaytán, director del plantel, destacó el respaldo y compromiso de la gobernadora con la educación.

“Este Laboratorio de Inteligencia Artificial representa mucho más que tecnología, simboliza oportunidades, sueños y futuros posibles para nuestros estudiantes. Gracias a su apoyo, nuestras y nuestros jóvenes podrán desarrollar habilidades, creatividad e innovación para enfrentar los retos del mundo actual y contribuir al progreso de nuestra sociedad”, precisó.

En el evento, Tere Jiménez entregó reconocimientos a quienes integran el equipo Owl Turbo Racing Team, por haber obtenido su pase a la Competencia STEM Racing World Finals en Singapur, donde representará a México frente a equipos de todo el mundo.

También encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera, premió a las y los alumnos con mejor aprovechamiento académico y rifó bicicletas, además de reconocer a las y los estudiantes que conforman la Escolta del plantel, tras lograr el tercer lugar en el Concurso Nacional de Escoltas de los CECyTEs.

A nombre de todos sus compañeros y compañeras, Renata Maray Hernández Lara, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por el Aula de Inteligencia Artificial que entregó.

“Hoy no solo estamos inaugurando un laboratorio, hoy estamos abriendo una puerta hacia el futuro, un espacio donde nuestras ideas podrán convertirse en proyectos, donde nuestra curiosidad se transformará en conocimiento y donde nuestros sueños comenzarán a tomar forma. Esta tecnología nos permitirá aprender, crear e innovar para mejorar el mundo que nos rodea”, aseguró.

En el evento también estuvieron presentes el diputado Roy Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; el diputado local Amisadai Manuel Castorena Romo; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); María Guadalupe García Arenas, directora general del CECyTEA; J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes; Vicente Pérez Almanza, titular de “Guardianes del Agua”; Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del IEA; Cintia Villavicencio, jugadora del equipo de voleibol “Gigantes de Aguascalientes”; y Juan Antonio Gallegos Nájera, alumno del plantel.

