Torres Piña destaca a los autogobiernos como aliados de la Fiscalía de Michoacán en la atención de delitos

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión de trabajo con comunidades con autogobierno integrantes del Frente por la Autonomía de los Consejos y Comunidades Indígenas, con el propósito de fortalecer la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), atender planteamientos en materia de seguridad y presentar el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, instrumento que orienta la estrategia institucional para combatir la delincuencia y mejorar la atención a las víctimas.

Durante el encuentro, el Fiscal General destacó que para la FGE las comunidades con autogobierno representan aliados fundamentales en la construcción de mecanismos de colaboración que permitan atender de manera más eficaz los problemas de seguridad y procuración de justicia en sus territorios.

En su intervención, Torres Piña recordó que el diálogo con las autoridades comunitarias forma parte de una agenda de trabajo permanente que ha permitido dar seguimiento a los planteamientos presentados por las comunidades indígenas.

“Recuerdo la primera reunión: nos dejaron 12 temas por atender y afortunadamente los 12 temas se atendieron”, señaló el Fiscal General, al reiterar que los canales de comunicación con las comunidades continuarán abiertos mediante enlaces institucionales que permitan atender casos específicos y dar seguimiento a sus inquietudes.

Durante la reunión, el Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gerardo Andrés Herrera Pérez, dio la bienvenida a las autoridades comunitarias participantes, mientras que el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez, presentó el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, documento estratégico que define las prioridades y líneas de acción para fortalecer la procuración de justicia en el estado.

Asimismo, el Fiscal General propuso establecer una agenda de trabajo conjunta con las rondas comunitarias, guardias o policías comunales de las localidades con autogobierno, con el objetivo de brindar capacitaciones en temas como el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), actuación como primeros respondientes y prevención del delito.

Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de impulsar charlas y capacitaciones preventivas en temas como delitos digitales, violencia familiar, atención a niñas, niños y adolescentes, así como prevención del suicidio, dirigidas tanto a integrantes de los consejos comunales como a estudiantes y habitantes de las comunidades.

Como parte del fortalecimiento de la presencia institucional en distintas regiones del estado, se informó sobre la instalación de nuevas agencias del Ministerio Público en comunidades como Marhuata, Ostula y El Aguacate, así como el fortalecimiento de las agencias existentes en Chilchota y Paracho, las cuales contarán con servicios integrales que incluirán personal ministerial, pericial, médico, psicológico y de trabajo social, con personal capacitado que hable la lengua materna de cada región.

En el encuentro participaron titulares de Vicefiscalías y áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado, así como representantes de comunidades con autogobierno de Nuevo Zirosto, San Francisco Peribán, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Janitzio, La Cantera, Ahuirán, Angahuan, Cheranátzicurin, San Felipe de los Herreros, Carapan y El Coire.

