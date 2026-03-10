Quintana Roo el segundo estado con mayor reducción de homicidios en 2026, destaca Federación

La información se dio este martes desde Palacio Nacional.

El estado de Quintana Roo es la segunda entidad con mayor reducción del promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre de 2026, al registrar una disminución del 69.3 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, informó la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Esta mañana durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum se dieron los indicadores en materia de seguridad, entre ellos los datos de homicidios dolosos en los estados del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso este martes que los homicidios dolosos en todo el país han disminuido 44 por ciento, a partir de que inició su gobierno.

