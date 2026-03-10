Sinaloa registra reducción del 44% en homicidios dolosos, destaca Gobierno federal

Sinaloa registró una disminución del 44 por ciento en el delito de homicidios dolosos, al reportar un promedio diario de 3.86 casos durante febrero de este año contra los 6.9 que hubo en junio del 2025, como lo que se mantiene una tendencia a la baja, informó la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Esta mañana durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum se dieron los indicadores en materia de seguridad, entre ellos los datos de homicidios dolosos en los estados del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso este martes que los homicidios dolosos en todo el país han disminuido 44 por ciento, a partir de que inició su gobierno.

📉 En Sinaloa, los homicidios dolosos bajaron 44%, al pasar de 6.9 casos diarios en junio de 2025 a 3.86 en febrero de este año, informó Marcela Figueroa Franco del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de Claudia Sheinbaum.



