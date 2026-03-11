David Colmenares politizó la fiscalización y socavó coordinación con estados, acusan

El auditor superior del estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, denunció que el anterior auditor superior de la Federación, David Colmenares, politizó la tarea fiscalizadora y socavó la coordinación entre el ente federal y las entidades locales.

Por medio de un comunicado, destacó que el nuevo auditor de la Federación, Aureliano Hernández, haya sido nombrado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados e informó que, junto con los titulares de los diferentes organismos de fiscalización estatal, acordaron solicitar cuanto antes una reunión con él para reactivar la coordinación.

“Es una nueva etapa que esperemos que supere el paréntesis que hubo durante estos ocho años del auditor Colmenares, quien hizo todo lo posible para que el sistema nacional de fiscalización nunca operara en los hechos”, enfatizó.

“La era Colmenares afortunadamente ha concluido, etapa que se caracterizó por una visión más política que técnica al frente de la ASF”, puntualizó.

