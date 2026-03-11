Evelyn Salgado lanza convocatoria Tarjeta Violeta 2026 para beneficiar a 20 mil mujeres.

Para seguir mejorando la calidad de vida de las mujeres guerrerenses, debido al éxito en 2025, el programa de Tarjeta Violeta entra en una nueva etapa para este 2026 al lanzar la convocatoria con una meta a incorporar a 20 mil beneficiarias de 30 municipios del estado, como una muestra clara del compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el desarrollo y bienestar de las mujeres de Guerrero.

La mandataria estatal, acompañada del secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, dio a conocer la convocatoria para ingresar al programa Tarjeta Violeta 2026, que iniciará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.

Evelyn Salgado destacó que este programa ha dado resultados importantes, pues en 2025, más de 10 mil mujeres concluyeron algún grado educativo, muchas de ellas mayores de 25 años que habían dejado sus estudios y que, gracias a este apoyo pudieron retomarlos.

“La Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”, subrayó la gobernadora.

Agregó que la iniciativa forma parte de la política social que busca consolidar la Ley de Bienestar, con el propósito de garantizar que estos apoyos continúen y no haya retrocesos en los derechos de las mujeres.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, explicó que las beneficiarias del programa en 2025 deberán reinscribirse, ya que se trata de un nuevo ejercicio fiscal y así lo establece la normatividad.

Detalló que durante 2025 el programa brindó más de 61 mil atenciones a más de 20 mil mujeres, mediante cursos, capacitaciones, consultas médicas, terapias psicológicas y procesos educativos en tres ciclos del programa.

Además, IMSS Bienestar otorgó más de 22 mil atenciones médicas, el ICATEGRO impartió más de 20 mil capacitaciones, mientras que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ofreció 4 mil 300 atenciones, en coordinación con más de diez dependencias del gobierno estatal.

En la región Montaña, considerada prioritaria, más de 2 mil 900 mujeres fueron beneficiadas, de las cuales mil 917 participan en procesos de alfabetización en primaria y secundaria, con atención en lengua indígena y español, mientras que 700 concluyeron su preparatoria.

El programa Tarjeta Violeta está dirigido a mujeres y jefas de familia en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica, educativa y social.

