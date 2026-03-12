Asesinan a lideresa del PRI Claudia Ivette Rodríguez Estrada en Guerrero

Ataque armado en Ometepec deja sin vida a lideresa del PRI

La lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ivett Rodríguez Estrada, fue asesinada en un ataque armado registrado la noche del miércoles en el municipio de Ometepec, en la región de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraba la dirigente priista y abrieron fuego en su contra. Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en una tienda ubicada a un costado de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas, donde la política se encontraba atendiendo el establecimiento.

Tras el ataque, autoridades locales fueron alertadas y al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Rodríguez Estrada era presidenta seccional del PRI en Ometepec y anteriormente se desempeñó como comisaria municipal de la comunidad de Milpillas, además de participar en la estructura política del partido en la región.

Ataque armado en Ometepec deja sin vida a lideresa del PRI ı Foto: PRI

Tras el crimen, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el asesinato y exigió que las autoridades investiguen el caso para esclarecer lo ocurrido y castigar a los responsables.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el homicidio

MSL