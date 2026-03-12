Colmenares politizó la tarea de ASF, acusan

EL AUDITOR superior del estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, denunció que el anterior auditor superior de la Federación, David Colmenares, politizó la tarea fiscalizadora y socavó la coordinación entre el ente federal y las entidades fiscalizadoras locales.

Destacó que el nuevo auditor de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, haya sido nombrado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e informó que, junto con los titulares de los diferentes organismos de fiscalización estatal, acordaron solicitar cuanto antes una reunión con él para reactivar la coordinación.

El Tip: LAS AUDITORÍAS superiores pueden presentar denuncias administrativas y penales contra servidores públicos y particulares ligados al mal manejo de recursos públicos.

“Es una nueva etapa que esperemos que supere el paréntesis que hubo durante estos ocho años del auditor Colmenares, quien hizo todo lo posible para que el sistema nacional de fiscalización nunca operara en los hechos”, enfatizó, a través de un comunicado de su oficina difundido ayer.

“La era Colmenares afortunadamente ha concluido, etapa que se caracterizó por una visión más política que técnica al frente de la ASF”, puntualizó.

Ante la elección el martes pasado de Aureliano Hernández Palacios al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Acosta Félix aseguró que llega “uno de los perfiles más preparados para ocupar el cargo”, e indicó que, junto con los titulares de los diferentes organismos de fiscalización estatales, acordaron solicitar en forma inmediata una reunión para reactivar la coordinación entre el ente federal y las entidades locales que “socavó” el auditor saliente, David Colmenares Páramo.

92 aspirantes hubo en el proceso para elegir titular de la ASF

El auditor estatal subrayó que Aureliano Hernández, además de llegar con el apoyo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, también lo hace con una amplia disposición de los auditores estatales para que, de manera conjunta, puedan dar mejores resultados en lo que corresponde a la fiscalización de las cuentas públicas.