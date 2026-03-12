Localizan con vida a una alumna de bachillerato

Imagen en redes sociales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

LA ESTUDIANTE de 17 años de un Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) de Morelos, reportada ayer como desaparecida, fue localizada con vida este miércoles, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La joven había sido vista por última vez el pasado lunes 9 de marzo en el municipio de Xochitepec, vistiendo su uniforme escolar.

4 desapariciones de estudiantes se han dado en los últimos 20 días en Morelos

Aunque no dio detalles sobre las condiciones en que fue encontrada la menor de edad, la Fiscalía de Morelos compartió su ficha de búsqueda con la leyenda “localizada con vida”, en la cual describe que la joven vestía una blusa morada de manga larga; blusa escolar de manga corta verde militar, con el escudo del CETIS en color vino; pantalón escolar verde militar, y tenis azul cielo con blanco, al momento de su desaparición.

Luego de que fue reportada como desaparecida, la propia fiscalía también activó el Protocolo Alba para agilizar su búsqueda y localización; además, solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permitiera dar con su paradero.

Antes de que se diera a conocer la localización con vida de la menor, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, reveló que la madrugada del miércoles se obtuvo “información importante” sobre el paradero de la joven.

Aunque se había mencionado que la víctima estudia en el CETIS 43, la cuenta de la institución aseguró que la joven no está matriculada en dicho plantel. “El Cetis 43 se encuentra conmocionado por la desaparición de la señorita… Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil. Aclaramos que no está matriculada en este plantel. Esperamos que sea localizada lo antes posible”, señaló.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no se habían pronunciado al respecto y tampoco habían revelado la forma en la que fue localizada.