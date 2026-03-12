Más de 200 mil estudiantes de Huixquilucan han disfrutado de paseos recreativos a parques de diversiones

Como un reconocimiento al esfuerzo que realizan los estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles educativos, el Gobierno de Huixquilucan ha llevado a más de 200 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes a diversos parques recreativos en los últimos 10 años, con el fin de aumentar su motivación e impulsar la sana convivencia durante su proceso de aprendizaje.

Al visitar el parque de diversiones Six Flags con estudiantes de secundaria y preparatoria, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, para este 2026, un total de 23 mil alumnos del nivel básico hasta medio superior, disfrutarán de diversos paseos recreativos, toda vez que se impulsan actividades fuera de las aulas, donde aprenden a convivir sanamente, en un ambiente seguro, al tiempo de crear un entorno donde se sientan motivados por seguir aprendiendo.

“Cumplimos 10 años de estas salidas recreativas, este año, arrancamos con las visitas a Six Flags, Aztlán y Acuario Michin, en la Ciudad de México. Esto es posible gracias a que, en Huixquilucan, contamos con finanzas públicas sanas y a un manejo responsable de los recursos, lo que nos permite destinarlos a la recreación y a la convivencia social. Agradezco la gran participación de todos nuestros estudiantes, pues con estas visitas contribuimos para cumplir con el derecho de los niños y jóvenes al descanso y sano esparcimiento”, comentó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

De igual modo, Romina Contreras Carrasco explicó que esta iniciativa se lleva a cabo a través del Sistema Municipal DIF Huixquilucan y, para este año, se contempla la visita de 10 mil alumnos a Aztlán Feria de Chapultepec, otros 10 mil al parque de diversiones SixFlags y tres mil al Acuario Michin, por lo que los invitó a disfrutar de estos paseos de manera responsable.

En la visita a Aztlán, los estudiantes disfrutan de una gran Rueda de la Fortuna, montañas rusas, juegos mecánicos para todas las edades, atracciones de realidad virtual, además de una gran variedad de opciones de comida, souvenirs y eventos por temporada.

Mientras que en Six Flags, se encuentran atracciones de alta intensidad como Batgirl, Batman The Ride, Crazanity, Medusa Steel Coaster, Supergirl, Superman El Último Escape, Triple Torre Kilahuea, Wonder Woman Coaster, X-Flight, entre otros.

Como novedad, la alcaldesa de Huixquilucan informó que, este año, se suma la visita al Acuario Michin, un centro de exhibición de especies marinas, terrestres y aves; además, cuenta con una pequeña granja, en donde los estudiantes pueden convivir y alimentar animales, al tiempo de conocer sobre su cuidado e importancia en el planeta, ideal para la diversión y aprendizaje de los más pequeños.

