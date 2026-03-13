Señalan a presunto colaborador de la Catedral de Tehuacán por tomar limosnas | VIDEO

Exhibe a hombre que presuntamente toma limosnas en la Catedral de Tehuacán

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación luego de que se difundieran imágenes en las que un presunto colaborador de la Catedral de Tehuacán, en Puebla, aparece tomando dinero de las limosnas que dejan los feligreses dentro del templo.

En la grabación, captada por cámaras de seguridad instaladas en el recinto religioso, se observa a un hombre acercarse al área donde se recolectan las ofrendas. El sujeto aparentemente introduce la mano en el recipiente destinado para las limosnas y extrae dinero, el cual posteriormente guarda entre su ropa.

Las imágenes comenzaron a compartirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento del presunto colaborador y pidieron que las autoridades eclesiásticas investiguen lo ocurrido.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video difundido en internet, el hombre se acerca a la zona donde se encuentra la bolsa o recipiente de las limosnas dentro de la catedral.

En el material se observa que el sujeto manipula el depósito de las ofrendas y aparentemente toma algunos billetes y monedas, para después guardarlos en el bolsillo de su saco.

Posteriormente, el hombre se retira del lugar con aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido.

🇲🇽🫣 Captan a presunto colaborador de la Catedral de Tehuacán tomando dinero de la bolsa de limosnas. En el video se observa cómo introduce la mano, saca billetes y monedas y los guarda en su saco intentando no ser visto. El hecho ocurrió en #Tehuacán, #Puebla. pic.twitter.com/S1AsAaESpz — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) March 13, 2026

La grabación, que dura apenas unos segundos, ha sido suficiente para que el caso se viralice en redes sociales y genere debate entre internautas sobre el manejo de las donaciones en templos religiosos.

Hasta el momento, la diócesis o autoridades de la Catedral de Tehuacán no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado si el hombre que aparece en el video forma parte del personal o de los colaboradores del templo.

Tampoco se ha informado si se abrirá alguna investigación interna para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas digitales, donde usuarios han expresado molestia por el presunto robo, al tratarse de dinero que los fieles donan como parte de sus ofrendas religiosas.

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MSL