Va a juicio acusado por feminicidio de Kimberly

La Rectoría de la UAEM, al ser tomada el 2 de marzo, a raíz del feminicidio.

Un juez de control vinculó a proceso a Jared Alejandro “N” por el delito de feminicidio en agravio de Kimberly, estudiante de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Durante la audiencia celebrada ayer por la tarde en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez Luis Guillermo Ortega Castillo estableció que había pruebas suficientes para vincular a proceso al único detenido por este caso. En ella, el juzgador prohibió revelar los datos de prueba, así como la mecánica de los hechos.

El Dato: La UAEM tiene una matrícula de 40 mil estudiantes en sus 48 unidades académicas, entre escuelas, preparatorias, facultades y centros de investigación.

La defensa particular de Jared Alejandro no aportó datos de prueba y únicamente se estableció el debate con la agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, quien mostró sus argumentos.

TE RECOMENDAMOS: Presenta color marrón y olor fétido Reportan agua sucia en Guadalajara

La agente del MP solicitó seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que le fue concedido por el juzgador, además de que no hubo apelación por parte de la defensa del imputado.

El pasado 20 de febrero, Kimberly, de 18 años, desapareció cuando abordó por la mañana la ruta 1 con dirección al campus Chamilpa de la UAEM Cuernavaca.

6 meses tomará a la Fiscalía de Morelos cerrar la investigación del caso

Días después, su cuerpo fue localizado sin vida cerca de las inmediaciones de la UAEM Cuernavaca y, de acuerdo con la fiscalía, por este caso hay un solo detenido.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a Jared Alejandro y fijó para este 12 de marzo el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso.

Ayer, el juez Ortega Castillo ordenó a los asistentes a la audiencia, incluyendo medios de comunicación, no hacer anotaciones, fotografías ni videos de los datos probatorios que se aportarían en la audiencia, para evitar su divulgación, con la finalidad de proteger los derechos de la víctima y sus familiares, y no afectar el desarrollo de las indagatorias.

También pidió que la víctima fuera citada sólo por sus iniciales, esto es, KJRB, para evitar una revictimización.

De acuerdo con los actos de investigación, Jared Alejandro “N” habría participado en la privación de la vida de la joven, cuyo cuerpo sin vida fue localizado al norte de Cuernavaca.

La muerte de Kimberly provocó varias marchas encabezadas por familiares, amigos y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para pedir a las autoridades justicia por la muerte de la estudiante.

La primera de ellas ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando decenas de personas se congregaron para protestar en la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, en el Centro de Cuernavaca, y posteriormente salieron en contingente rumbo al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La manifestación llegó hasta las oficinas de Palacio de Gobierno, donde increparon al secretario de Gobierno Édgar Maldonado, para exigir justicia para la víctima y que se trabaje por la seguridad de la comunidad universitaria morelense.