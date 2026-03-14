Desaparece otra estudiante en Morelos

Ficha de búsqueda: Ayelén Iglesias Vidal, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

La desaparición de estudiantes en el estado de Morelos es un fenómeno delincuencial que no ha cesado en la última semana, pues este viernes se informó la desaparición de otra alumna en la misma entidad, con quien ya suman, al menos, cinco víctimas reportadas.

Se trata de Ayelén Iglesias Vidal, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), de 17 años de edad, quién, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), se encuentra desaparecida desde el 10 de marzo.

El reporte de desaparición indica que la última vez que se le vio fue en el municipio de Cuernavaca. La joven es descrita como una menor de 1.55 m de estatura, complexión robusta, tez blanca, con una perforación en la ceja izquierda y un lunar en la misma zona. Vestía el uniforme del plantel y tenis negros.

La pérdida de la joven ocurre en medio de un clima de preocupación en la comunidad estudiantil en Morelos, donde se registraron los feminicidios de dos alumnas.

Karol Toledo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desapareció el 2 de marzo, pero días después fue encontrada sin vida en el municipio de Coatetelco.

Víctima del mismo crimen, Kimberly Ramos Beltrán, alumna de la misma institución académica, también fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero, pero cuyo cuerpo, sin vida, también fue encontrado a inicios de marzo.

Otro caso fue el de Miranda Sánchez Escobar, alumna del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis), sin embargo, ella fue localizada con vida por las autoridades.

Otra alumna, también de la UAEM, que fue reportada como desaparecida fue Alondra Stephanye Contreras Galarza, de quien su familia dejó de saber el 5 de marzo, sin embargo, la joven publicó un mensaje en redes sociales donde aseguraba que se encontraba a salvo y que había decidido abandonar su hogar por motivos personales.