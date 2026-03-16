Feminicidios y desaparición de mujeres, la peor crisis con Blanco

Una de las protestas ocurridas en Morelos por el feminicidio de una profesora en 2023.

Durante el sexenio Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, dos flagelos contra mujeres tuvieron incrementos considerables. El primero de ellos, los casos de desaparición en este sector tuvieron un incremento de 89 por ciento, en tanto que tan sólo en los primeros tres meses de la administración del exfutbolista, en 2018, hubo 10 feminicidios, según datos de la Fiscalía estatal.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante el primer año de la gestión de Blanco –que fue del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019– se reportaron 19 casos.

Mientras tanto, en el último año de gobierno del ahora diputado federal por Morena los registros aumentaron a 36, lo que representa un incremento de 89.5 por ciento al contrastar el inicio y el término de su administración gubernamental en Morelos.

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El Dato: El Modelo de Protocolo Latinoamericano, señala que: “debe aplicarse en todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que puede existir un feminicidio”.

Con Cuauhtémoc Blanco las cifras de mujeres desaparecidas tuvieron altibajos, con comportamientos ascendentes y descendentes entre cada año, ya que el primer año se reportaron 19 casos, mientras que el segundo la cifra subió a 62.

Para el tercer año, la cifra bajó a 20, mientras que para el cuarto volvió a subir a 56, y para el quinto año tuvo su pico máximo, al registrar 60 casos de mujeres desaparecidas.

A lo largo de todo el sexenio, el municipio de Jiutepec fue el que registró mayores casos de mujeres desaparecidas, pues en el primer año reportó dos casos y al final del mandato del exgobernador la cifra subió a ocho, lo que representa un incremento de 300 por ciento.

50 feminicidios se registraron en 2024 en Morelos

Al final del gobierno del exfutbolista, en el último año, los municipios que registraron mayores casos de mujeres desaparecidas fueron: Jiutepec, con ocho; Yautepec, con cuatro; Emiliano Zapata, tres; Zacatepec, cuatro, y Cuernavaca, con tres.

CRÍMENES DE GÉNERO. Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, Morelos enfrentó una crisis de violencia de género que lo posicionó consistentemente en los primeros lugares nacionales en tasa de feminicidios.

Durante el último año de gobierno se alcanzó el mayor número de feminicidios con 50 casos y representó 11% más en comparación con el año anterior.

El Tip: Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Temixco y Jiutepec fueron los municipios más peligrosos para las mujeres. Ahí se registró el mayor número de feminicidios.

Estas cifras colocaron a Morelos en el primer lugar en el cálculo de feminicidio por cada 100 mil habitantes a nivel nacional con una tasa de 1.41 y el comparativo por números absolutos ubicó a Morelos en el quinto lugar.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Morelos, durante todo el sexenio de Blanco se reportaron 252 feminicidios siendo el 2024 el de mayores casos.

El mayor número de crímenes por violencia de género ocurrió en Cuernavaca, la otrora llsmada ciudad de la eterna primavera, con 35 asesinatos bajo esta tipificación. En 2019 se tuvo registro de la crisis más severa en esa localidad con 10.

Le siguen en territorios con más asesinatos de odio contra mujeres durante la gubernatura del exfutbolista, Cuau-tla en segundo lugar con 30 casos, en tercero, Emiliano Zapata y el cuarto sitio con nueve casos cada uno, Temixco y Jiutepec.

Durante el gobierno del ahora diputado Cuauhtemoc Blanco ocho municipios mantuvieron alerta de violencia de género debido a la alta peligrosidad: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Xochitepec.

DELITOS CONTRA MUJERES CON EXFUTBOLISTA ı Foto: Especial