Reportan heridos a turistas extranjeros

Globo aerostático en Teotihuacán es derribado por cables de luz

El accidente ocurrió en una zona cercana a un campo de fútbol, en la calle Cruz de la Misión, de la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan

Zona donde se generó el accidente.
Zona donde se generó el accidente. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Un globo aerostático que realizaba un vuelo turístico cayó este lunes luego de chocar con cables de luz, en Teotihuacán, en el Estado de México, se reportó la mañana de este 16 de marzo.

El incidente dejó como saldo dos personas extranjeras heridas.

El accidente ocurrió en una zona cercana a un campo de fútbol, en la calle Cruz de la Misión, de la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan.

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De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, la aeronave, perteneciente a la empresa Globos Aerostáticos México, transportaba a un matrimonio de origen británico cuando, presuntamente, durante el trayecto, el piloto rozó cables de luz eléctrica, lo que provocó que perdiera el control y descendiera de manera abrupta.

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FGR

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