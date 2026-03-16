Muere conductor tras ataque e incendio de unidad de transporte público en Acapulco

Sujetos armados atacaron e incendiaron la unidad de transporte público sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

El conductor de una unidad de transporte público fue asesinado y otras siete personas resultaron lesionadas luego de que civiles armados atacaron e incendiaron el vehículo en el que viajaban a la altura de la colonia Jardín Azteca, al poniente del puerto de Acapulco, en Guerrero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas de este 16 de marzo sobre la carretera Acapulco–Zihuatanejo, cuando se reportó el incendio de una van Urvan. Previamente, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia Quadratin, los agresores dispararon contra la unidad para luego prenderle fuego, con pasajeros a bordo.

🚨🚨🚨Acapulco -Guerrero-



Atacaron una urvan de transporte público en la colonia Jardín Azteca, mataron al conductor y dejaron 6 heridos.



Por la madrugada un ataque en la colonia Vista Hermosa, dejó 3 muertos (dos mujeres y un hombre) y 1 herido. pic.twitter.com/J82a5WbDWu — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) March 16, 2026

El chofer perdió la vida en el lugar y su cuerpo, calcinado, fue localizado posteriormente , informó la prensa local; entre las personas lesionadas se encuentran militares, según el periódico El Sur.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes aseguraron el perímetro por espacio de dos horas.

Mientras tanto, la fiscalía estatal inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables; mientras tanto, indicó, “proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso”.

Por otra parte, durante un ataque armado registrado la madrugada de lunes, también en Acapulco, tres presuntos integrantes de una familia fueron asesinados y otra persona resultó herida en el poblado Vista Hermosa.

Entre las víctimas, fue identificado el conductor de una ruta de taxis.

Tras los hechos, taxistas y operadores de camionetas Urvan se manifestaron en la avenida Costera Miguel Alemán, hacia la Costa Grande.

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cehr