Detienen a líder que bloqueó Autopista del Sol y retuvo a miembros de la GN; lo acusan de privación de la libertad

Detienen a vocero de protestas en la Autopista del Sol por privación de la libertad agravada

Autoridades de seguridad detuvieron a Daniel “N”, identificado como vocero de comisarios y pobladores que en meses recientes encabezaron movilizaciones y bloqueos en la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial lo detuvieron tras una orden de aprehensión en su contra por el delito de privación de la libertad personal agravada, por hechos ocurridos en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero.

La detención se realizó en Chilpancingo mediante un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es investigado por su probable participación en la privación de la libertad de diversas personas en esa región de Guerrero.

El nombre de Daniel “N” ha estado relacionado con diversas movilizaciones de pobladores en la región centro de Guerrero.

En febrero de 2026 encabezó protestas y bloqueos en la Autopista del Sol, a la altura del entronque hacia Tierra Colorada, para exigir la intervención de autoridades ante la presencia de grupos de policías comunitarias en la zona.

Asimismo, en agosto de 2025 pobladores de la comunidad de Tlayolapa retuvieron durante aproximadamente 12 horas a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, luego de que las fuerzas federales realizaran operativos y cateos en viviendas del lugar.

Asimismo, la semana pasada, comisarios rurales y pobladores de varias comunidades de la zona norte de Chilpancingo mantuvieron cerrados los cuatro carriles de la Autopista del Sol durante nueve horas, en una protesta que inició por la mañana y que concluyó tras lograr la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales para atender sus demandas de servicios básicos y atención social.

Tras su captura, Daniel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.

La Fiscalía estatal reiteró que continuará con las investigaciones y con acciones coordinadas con autoridades federales para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en Guerrero.

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MSL