Entregarán a ONU datos del caso Bernardo Bravo

EL GOBERNADOR de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que su Gobierno entregará un informe detallado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se muestren los avances en las investigaciones para esclarecer el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), Bernardo Bravo Manríquez.

Lo anterior se da luego de que relatores de la ONU solicitaron información detallada sobre la investigación de este crimen y demandaron medidas de protección para quienes defienden a productores agrícolas frente a la violencia.

Una comunicación firmada por tres relatores especiales de la ONU en México (Mary Lawlor, Morris Tidball-Binz y Gina Romero) solicita al Gobierno mexicano la “atención urgente” sobre el caso, ya que se trata del homicidio de un defensor de derechos humanos.

Ramírez Bedolla mencionó que entre los datos que se le harán llegar a la ONU están informes sobre detenciones relevantes, como la del líder de Los Blancos de Troya, César Alejandro “N”, El Botox.