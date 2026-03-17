Evelyn Salgado instala Consejos de Paz y Justicia Cívica en Guerrero.

La gobernadora Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto con la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, instaló el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, con el objetivo de impulsar acciones encaminadas a fortalecer la paz, la justicia y el bienestar social en el estado.

La mandataria estatal destacó que este modelo representa un cambio de paradigma, al promover la participación ciudadana a través de comités de paz que buscarán resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores, recuperar espacios públicos, fomentar la cultura de la legalidad y reconstruir el tejido social.

En su mensaje, Salgado Pineda reconoció los esfuerzos del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que la estrategia de seguridad ha permitido avances importantes en distintas entidades, particularmente en Guerrero, donde afirmó, se ha registrado una reducción en delitos prioritarios como el homicidio doloso que ha registrado mínimos históricos.

Subrayó que la paz no solo implica seguridad, sino también bienestar, desarrollo y la llegada de programas sociales a todos los rincones del estado, con un gobierno cercano a la gente y presente en el territorio.

La gobernadora enfatizó que este consejo forma parte de la estrategia nacional de seguridad, la cual prioriza la atención a las causas que generan la violencia e involucra a todos los sectores de la sociedad. “En Guerrero la paz se construye con el pueblo, desde el territorio y con corresponsabilidad, atendiendo las causas profundas”, expresó.

Con la instalación de los Consejos Estatal y Municipales de Paz y Justicia Cívica seguimos dando pasos firmes en la pacificación de Guerrero. 🕊️



Sumamos esfuerzos entre sociedad y gobierno para fortalecer la paz, promover la convivencia armónica y atender de manera preventiva… pic.twitter.com/fjsTxYOO2Z — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 17, 2026

Por su parte, la subsecretaria Rocío Barcenas, destacó el trabajo de territorio de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su respaldo a las acciones del Gobierno de México en materia de seguridad y atención a las causas de la violencia, lo que ha permitido avances importantes en la pacificación de Guerrero y de México.

La gobernadora tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, donde hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la construcción de un Guerrero en paz para seguir trabajando juntas y juntos, “pensando en el futuro que queremos dejar a nuestras niñas, niños y jóvenes“, puntualizó.

En el evento participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del estado, así como representantes de diversos sectores, entre ellos, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Méndez; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

También asistieron el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón; y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, entre otros presidentes municipales del estado.

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JVR