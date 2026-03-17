Nueva planta de semiconductores fortalecerá desarrollo económico de Yucatán

Con una inversión de 2,430 millones de pesos, el Gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la llegada a Yucatán de la firma internacional Ultimate Solar Advanced Technology (USAT), especializada en manufactura avanzada de semiconductores, que instalará una planta industrial en el municipio de Kanasín.

Este proyecto, respaldado por capital mexicano y canadiense, se ejecutará en dos fases y representa un paso estratégico para consolidar a Yucatán como un nuevo polo de manufactura tecnológica en el sur del país.

Tan solo en la primera etapa se destinarán 1,520 millones de pesos para el desarrollo y la construcción inicial de la planta, que estará enfocada en la producción de componentes vinculados a la industria de la energía solar.

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Durante una reunión con el representante del Fondo OC Investments y socio de USAT, Mario Emilio Sáenz, el Gobernador destacó que esta inversión abre un nuevo horizonte económico para la entidad, al atraer una industria de alto valor agregado que fortalecerá la innovación, la competitividad y la generación de oportunidades para las y los yucatecos.

Además de su impacto en la creación de empleos especializados y bien remunerados, la instalación de esta planta colocará a Yucatán en el mapa global de la innovación energética y reforzará su capacidad para integrarse a cadenas productivas vinculadas con sectores estratégicos del futuro.

“Hoy enviamos un mensaje claro al mundo: Yucatán es un gran lugar para invertir, un estado seguro, con talento, con infraestructura moderna y con visión de futuro. Seguiremos trabajando para atraer más inversiones como esta, que generen empleos bien pagados, oportunidades para nuestra juventud y prosperidad para las familias”, señaló el Gobernador.

En su mensaje, Díaz Mena afirmó que esta inversión representa más oportunidades para la gente, un nuevo horizonte económico para Yucatán y 1,000 empleos bien remunerados que permitirán a las y los jóvenes yucatecos desarrollarse profesionalmente sin tener que salir del estado.

El Gobernador señaló que USAT eligió Yucatán por sus ventajas competitivas, como su ubicación estratégica, la seguridad, la estabilidad social, un gobierno que cree en la inversión productiva como motor de desarrollo y una entidad que está construyendo infraestructura estratégica para un mejor futuro económico.

De igual manera, el titular del Ejecutivo estatal indicó que esta inversión multiplica su impacto en toda la economía del estado, ya que alrededor de esta industria surgirán oportunidades para yucatecos especializados, así como para proveedores de servicios de logística, mantenimiento industrial, transporte, tecnología y manufactura; además fortalece la participación del estado en la transición energética global, pues será productor de componentes estratégicos para la industria solar.

Finalmente, destacó el fuerte compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Yucatán, lo que hace posible impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, precisó que la inversión traerá consigo empleos que actualmente no existen en la entidad y que han provocado que personas egresadas tuvieran que salir de Yucatán en busca de oportunidades. No obstante, con la planta anunciada se ofrecerán empleos con salarios siete veces mayores que la remuneración diaria promedio en el estado.

“En Yucatán ya empezó un nuevo proceso de industrialización, que está basado en sectores estratégicos como este. El anuncio de hoy da el mensaje de que el estado ya está listo para recibir este tipo de proyectos”, afirmó el funcionario estatal.

Por su parte, el representante local del Fondo OC Investments y socio de USAT, Mario Emilio Sáenz, agradeció al Gobernador Joaquín Díaz Mena por su apertura, colaboración y la visión para hacer realidad este proyecto que transformará el futuro de Yucatán y su economía.

Detalló que esta planta será única en su tipo en toda América Latina y que Yucatán es el sitio ideal para la llegada de esta industria por su certeza, talento humano y respaldo institucional, lo que abrirá un nuevo capítulo de desarrollo local.

De acuerdo con lo planteado, esta planta tendrá la capacidad de producir un gigavatio anual de celdas solares, una de las tecnologías más avanzadas del mundo, equivalente a la energía que consumen más de 1.5 millones de hogares.

Esto permitirá fortalecer el desarrollo de la industria tecnológica vinculada a la transición energética y crear empleos altamente especializados en áreas como ingeniería eléctrica, manufactura, automatización industrial y tecnologías limpias.

A la reunión también asistieron la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Mirna Alejandra Manzanilla Romero; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, José Enrique Molina Casares; así como integrantes del Comité Promotor de Inversiones de Yucatán.

🌞 ¡Yucatán da un paso al futuro!



El gobernador Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) anunció una inversión de 2,430 millones de pesos para instalar en Kanasín una planta de semiconductores de la firma Ultimate Solar Advanced Technology (USAT), proyecto que generará 1,000 empleos… pic.twitter.com/SOhV86VPgm — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 17, 2026

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