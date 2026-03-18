Fiscalía de Guerrero decomisa droga, cartuchos, vehículos, equipo táctico, en Xaltianguis, Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que personal de esta institución, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal, implementó un operativo interinstitucional en la localidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Durante recorridos de seguridad sobre la carretera federal México–Acapulco, el personal operativo visualizó una camioneta en la que viajaban dos masculinos que, al percatarse de la presencia de las autoridades, realizaron disparos de arma de fuego y emprendieron la huida, abandonando el vehículo y corriendo hacia una zona con vegetación.

Asimismo, como parte de las acciones de búsqueda implementadas en la zona para dar con el paradero de dichos sujetos, fue localizado un campamento clandestino entre la maleza y en un área rocosa, donde se aseguraron los siguientes indicios:

Aproximadamente 4 kilogramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

07 garrafas con productos químicos presuntamente utilizados para la elaboración de droga sintética.

100 cartuchos útiles.

06 equipos de radiocomunicación.

12 teléfonos celulares.

02 motocicletas.

01 camioneta.

Diversos pantalones, camisolas, fornituras, porta fusiles, chalecos porta placas, botas entre otros artículos.

Los vehículos, objetos e indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guerrero refuerza las labores de investigación y coordinación con autoridades federales y estatales para inhibir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de la población.

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FGR