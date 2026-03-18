Gobierno estatal atiende más de 3 mil cuestionamientos del Congreso en Guanajuato

La gobernadora destacó la rendición de cuentas como eje de su administración

El gobierno estatal, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que remitió al Congreso del Estado de Guanajuato un total de 3,170 respuestas a cuestionamientos formulados por diputadas, diputados y ciudadanos, como parte del proceso de revisión del Segundo Informe de Gobierno.

A través de redes sociales, la mandataria estatal señaló que la entrega se realizó antes de la fecha límite, en el marco de la llamada glosa del informe, un ejercicio legislativo mediante el cual el Congreso analiza el estado que guarda la administración pública y solicita información adicional a las dependencias.

“Para mí, gobernar es hacer lo correcto, con transparencia y rindiendo cuentas todos los días”, expresó la gobernadora, al destacar que la entrega de respuestas forma parte de su compromiso con la rendición de cuentas.

Para mí, gobernar es hacer lo correcto, con transparencia y rindiendo cuentas todos los días.



Por eso, en el marco de la Glosa del 2 Informe de Gobierno remitimos al @CongresoGto, antes de la fecha límite, las respuestas a las 3,170 preguntas formuladas por las y los diputados y… — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 18, 2026

¿Qué implica la glosa del informe?

La glosa es un mecanismo de control político en el que las y los legisladores revisan el contenido del informe anual del Ejecutivo estatal. Como parte de este proceso, pueden emitir preguntas por escrito o llamar a comparecer a funcionarios para ampliar la información sobre temas específicos.

En este caso, el volumen de cuestionamientos —más de tres mil— refleja el nivel de escrutinio al que fue sometida la administración estatal, así como la participación de distintos actores, incluida la ciudadanía.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal subrayó que el acceso a la información permite tomar mejores decisiones públicas. “Cuando hay información, hay transparencia; y cuando hay transparencia, hay mejores decisiones y mejores resultados para la gente”, afirmó.

No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el contenido de las preguntas ni el sentido de las respuestas emitidas por las dependencias estatales, por lo que será el Congreso local el encargado de evaluar su suficiencia durante las siguientes etapas del proceso.

Tras la entrega de respuestas, se prevé que continúe el análisis legislativo del informe, lo que podría derivar en comparecencias de funcionarios estatales ante el pleno o comisiones del Congreso, dependiendo de los temas que se consideren prioritarios.

Este proceso permitirá a las y los legisladores profundizar en rubros clave como seguridad, desarrollo social, economía y finanzas públicas, áreas que suelen concentrar la mayor atención durante la revisión del desempeño gubernamental.

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MSL