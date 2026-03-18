Maru Campos impulsa proyectos de infraestructura para Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una reunión de trabajo para revisar los proyectos de inversión e infraestructura para el estado, con el objetivo de avanzar en la materialización de los anuncios realizados durante su 4º Informe de resultados.

En el encuentro encabezado por la mandataria estuvo presente el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, así como con el jefe de la Oficina de la gobernadora, Fernando Álvarez Monje, y el Subsecretario Técnico y de Seguimiento, Jesús Carrillo.

Durante la junta se revisaron los proyectos estratégicos anunciados por la Gobernadora el pasado 1 de marzo, para realizarse en distintas regiones de la entidad.

Estas acciones forman parte del compromiso de la actual Administración para potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

Seguimos trabajando para que los proyectos presentados en nuestro Cuarto Informe pronto sean resultados para todos.



Nos reunimos para revisar los proyectos de inversión e infraestructura y asegurar que cada uno avance y se traduzca en beneficios reales para las familias… pic.twitter.com/wpp2KCcFJ8 — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 19, 2026

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JVR