Declina el uso de transporte público en cinco grandes metrópolis del país

ASPECTO de las unidades de Mi Macro, un sistema de autobuses de tránsito rápido de la Zona Metropolitana de Guadalajara, integrado por carriles confinados.

Contrario a lo que sucede en el promedio nacional y en cuatro grandes metrópolis de México, el uso de transporte público urbano de pasajeros se contrajo en cinco de las principales áreas metropolitanas, entre ellas las de Guadalajara y Pachuca, en un fenómeno que es visto como consecuencia de un incremento en la adquisición de motocicletas y vehículos de baja propulsión, y a una merma en la calidad de los servicios de movilidad.

De acuerdo con la reciente Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Inegi, el uso de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara tuvo una disminución anual de 9.5 por ciento, ya que en el primer mes de 2025 se reportaron 27 millones de pasajeros y en 2026 se registraron 24.4 millones de usuarios.

El Dato: LOS PASAJEROS del transporte de Guadalajara sumaron 24.4 millones, un descenso de 9.5 % anual. El conjunto recorrió 6.6% más kilómetros que en enero de 2025.

De igual manera, la metrópoli de Pachuca tuvo una contracción de 10.5 por ciento y la de León registró una merma de 9.0 por ciento. Lo mismo ocurrió en las zonas metropolitanas de Chihuahua y Acapulco.

Respecto a enero de 2025, en las áreas conurbadas a Monterrey, del Valle de México, Querétaro y Puebla, el número de las y los pasajeros se incrementó 5.4 por ciento, 2.3 por ciento, 9.1 y 4.1 por ciento entre 2025 y 2026, respectivamente.

VIAJAN EN TREN. En la zona metropolitana de la capital de Jalisco, el sistema de transporte más utilizado por la ciudadanía en enero de 2025 fue el tren eléctrico, con 13.7 millones de usuarios. En comparación con 2026, esta cifra tuvo una disminución de 17.3 por ciento, toda vez que se reportó que durante el último año 11.4 millones de usuarios usaron este tipo de movilidad.

El Tip: LA ESTADÍSTICA de Transporte Urbano de Pasajeros presenta las características de los sistemas estructurados de transporte urbano de las principales áreas metropolitanas.

Otro sistema de transporte que tuvo una reducción significativa en Guadalajara fue el conocido como Mi Macro Periférico Alimentador, ya que en enero de 2025 transportó a 1.8 millones y para 2026 la cifra bajó a 1.6 millones.

El Sistema Integral del Tren Ligero (Sitren) tuvo un porcentaje de variación anual de 294.7, ya que pasó de 0.2 millones de pasajeros transportados en 2025 a 0.6 al año siguiente. Mientras que el Macrobús Servicio Troncal se mantuvo igual, con 2.8 millones de pasajeros.

Esta reducción general de usuarios se dio a la vez que todo el conjunto de sistemas de transporte de Guadalajara recorrió 6.6 por ciento más distancia, pues en enero de 2025 registró 4.6 millones de kilómetros recorridos, mientras que en el mismo mes de un año después fueron 4.9 millones de kilómetros.

En el país, en general, viajaron 237 millones de personas en los sistemas de transporte urbano de las nueve zonas metropolitanas materia del análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante enero de este año, 0.2 por ciento más que el año anterior.

237 millones de pasajeros viajaron en transporte urbano del país en enero

SOBRE 2 RUEDAS. La diputada local Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez explicó este fenómeno en razón de que la calidad del servicio de transporte ha ido en decremento y al aumento en la compra de motocicletas y vehículos de propulsión de baja velocidad, como bicimotos, motonetas, scooters, patinetes y monopatines, entre otros.

“Pues me parece que sí, un número notable y es muy preocupante. Al final, no perdamos de vista que, cuando hablamos de transporte público, estamos hablando de la precarización o la dignidad de la vida de millones de personas y, sobre todo, las personas más trabajadoras, quienes gastan mayor uso de su fuerza laboral para obtener recursos, así como para trasladarse”, dijo a La Razón.

La legisladora del partido local Futuro añadió que la disminución también se debe a que hay una “decisión de ordenamiento político y económico, pues la gran parte de estas personas han sido también excluidas por la ciudad”.

“También se debe al incremento de manera muy importante de la compra de motocicletas y de estos vehículos no motorizados, que todavía no tenemos muchas cifras al respecto de ellos, como las bicis eléctricas o los scooters, porque al final también está siendo una opción de movilidad o de transporte para quienes hoy el transporte público masivo no les da, primero, certeza de paso; tampoco seguridad, y a muchos, tampoco la cobertura suficiente”, señaló.

FALTA COBERTURA. Agregó que la poca cobertura también ocurre en otros municipios, como Zapopan y otros ayuntamientos que viven realidades muy similares, como Tlajomulco, Tonalá, El Salto y otros.

La diputada local mencionó que la reducción de personas que usan el transporte público es lamentable, ya que al menos tres millones de viajes se hacen en el área metropolitana de Guadalajara.

Añadió que también tiene mucho que ver con la falta de certeza, la falta de transparencia y la falta de cobertura en el servicio, pues en las periferias del área metropolitana de Guadalajara es muy visible que la gran mayoría de las familias tienen una motocicleta o bicicletas eléctricas.

Además, en la disminución de pasajeros intervienen también, expuso, “las malas condiciones laborales de los choferes”, ya que hay pocas unidades que puedan dar servicio.

“En Jalisco también se ha dicho… el secretario de Transporte ha mencionado, que no tienen conductores suficientes, porque no es un trabajo competitivo o atractivo para las condiciones de seguridad que se enfrentan y para las condiciones laborales que se les ofrecen”, dijo.

“Una mujer conductora que renunció estaba hablando de ganar 15 mil pesos mensuales menos impuestos. Es decir, es indigno e inhumano que pensemos que habrá más personas que quieran aspirar a este salario en las condiciones”, manifestó Cárdenas Méndez.

Por esta situación, la legisladora de Morena consideró que en Jalisco es “urgente que se migre a un transporte público que de verdad sea público; es decir, hacia su estatización o un porcentaje mayor de la estatización, y que de esa manera podamos garantizar calidad y podamos revertir a lo mejor, en un corto plazo, las cifras que hoy se publican”.