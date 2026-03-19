Ecatepec rehabilita las avenidas del Trabajo y Miguel Hidalgo; beneficia a 20 mil vecinos

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación con recursos propios de las avenidas del Trabajo, en la colonia El Carmen, y Miguel Hidalgo, en México Prehispánico, esta última en la Quinta Zona, las cuales durante más de 15 años estuvieron en mal estado por falta de mantenimiento, lo que beneficia a más de 20 mil habitantes.

La presidenta municipal de Ecatepec recorrió con vecinos la avenida del Trabajo, que conecta la avenida Revolución (30-30) con la carretera Texcoco-Lechería, en el primer cuadro municipal, y beneficia directamente a derechohabientes y personal del Centro Médico Ecatepec del Issemym, así como a alumnos, docentes y padres de familia de las escuelas primaria “EmilianoZapata” y secundaria “Morelos”.

Cisneros Coss pidió a colonos y comerciantes ayuda para reordenar la avenida, ya que algunas personas invaden la vía pública y obligan a los colonos a caminar por la vialidad, lo que los pone en riesgo.

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Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, informó que la avenida de 780 metros lineales fue asfaltada con la máquina repavimentadora aportada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con mano de obra de trabajadores municipales, con inversión de dos millones 645 mil pesos, aunque con una empresa su costo sería de seis millones 800 mil pesos.

¡Excelente jueves! Les comparto lo que vivimos ayer en la inauguración de la repavimentación de la Avenida del Trabajo: 1.8 kilómetros que hoy son una vialidad más segura, digna y funcional.



Además, la convertimos en sendero seguro con iluminación, fortaleciendo la prevención y… pic.twitter.com/yJkXD58tq8 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) March 19, 2026

Martha María Martínez Pérez, directora del turno vespertino de la primaria “Emiliano Zapata”, con mil 400 alumnos en ambos turnos, agradeció por la obra, ya que por el mal estado de la vialidad ocurrieron varios accidentes de alumnos y padres de familia, sobre todo por caídas.

Cisneros Coss también inauguró avenida Miguel Hidalgo, vialidad en la que confluyen las colonias México Independiente, Nueva Aragón, México Insurgente e Izcalli Santa Clara, ubicadas en la Quinta Zona, con inversión de cuatro millones 633 mil pesos, aunque de hacerla una empresa hubiera costado más de nueve millones de pesos.

La munícipe anunció a los colonos que implementará en esta región un programa permanente e intenso de repavimentación y bacheo para atender los rezagos existentes.

“Cuando se quiere se puede. Sé que falta mucho por realizar, pero esto (la repavimentación) es una realidad”, dijo.

Las obras de repavimentación son acompañadas con limpieza, poda de árboles, pinta de guarniciones y rehabilitación del alumbrado público, entre otras acciones.

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JVR