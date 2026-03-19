Gobierno de SLP impulsa capacitación en amparo para servidores públicos

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la profesionalización del servicio público, la Oficialía Mayor (OM) realizará el curso virtual “Amparo: mecanismo de defensa de los derechos humanos en la administración pública”, dirigido a personal gubernamental para fortalecer su preparación sin límites.

Esta capacitación busca que las y los servidores públicos comprendan el alcance del juicio de amparo y su aplicación en la protección de los derechos humanos dentro de su labor diaria, reforzando el conocimiento jurídico y promoviendo una actuación apegada a la legalidad. Las sesiones se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de marzo, en un horario de 09:00 a 12:30 horas.

Información oficial. ı Foto: Especial.

Con un servicio público más preparado y cercano, avanza el cambio que se vive y se siente, poniendo como prioridad el respeto a las garantías individuales en beneficio de la ciudadanía. El cupo es limitado, por lo que se invita a las y los interesados a inscribirse en https://forms.gle/Csxf2Uj2mSt3cBzB9 .

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FGR